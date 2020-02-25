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台新藝術獎入圍名單揭曉 布拉瑞揚舞團又列榜

聯合報 / 記者何定照/台北即時報導

第18屆台新藝術獎入圍17組名單今天公布，共6組視覺藝術、11組表演藝術角逐三大獎。近年屢獲大獎的布拉瑞揚舞團也再度入圍。

入圍名單由九位提名觀察人于善祿、白斐嵐、吳介祥、林育世、高俊宏、陳宜貞、孫松榮、鄭文琦、魏琬容組成的評選團，歷經2019年全年度展演觀察、評論書寫、季評會議獨立提名，到複選會議的共議討論，從94件被提名並同意參選作品中，合議選出。這些作品將共同競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

17組入圍作品中，6組為視覺藝術，11組為表演藝術。視覺藝術部分，相較於近年大型策展案頻頻受矚目，今年則均為個展藝術家入圍，展現個人靈魂的主觀性對世界的客觀性的凝視與對話；表演藝術部分，更見跳脫傳統形式語彙，呈現個體生命面對親族、家國、社會，甚或藝術純粹性的深沉探索與反思張力。名單如下。

視覺藝術：

《Still Alive》區秀詒個展、《再見》林冠名個展、《冷鍊》侯怡亭個展、《我欠你的畫》謝牧岐個展、《委託製作》陳以軒個展、《馴國》吳權倫個展。

表演藝術：

《#是否》─布拉瑞揚舞團、《八八》－林廷緒（2019相遇舞蹈節）、《不要臉》－李貞葳（2019 TIFA臺灣國際藝術節）、《永恆的直線》－謝杰樺X安娜琪舞蹈劇場、《自由步－一盞燈的景身》－驫舞劇場（2019 TIFA臺灣國際藝術節）

、《明白歌｜走唱白色記憶：未竟的故人事與未來歌》─再一次拒絕長大劇團、《春華秋水》德國 E-MEX 樂團與臺灣中青世代作曲家（李政蔚、陳立立、劉韋志、蕭慶瑜、林梅芳）─國立傳統藝術中心臺灣音樂館、《悲傷ㄟ曼波》─圓劇團、《感傷之旅》－再一次拒絕長大劇團（2019臺南藝術節）、《群眾》－王世偉（2019松菸Lab新主藝」、關於消失的幾個提議Ⅲ》－余彥芳X黑眼睛跨劇團。

17組入圍作品將於6月初進行國際決選，預定6月6日頒獎典禮現場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」以及不分類的「年度大獎」三大獎項，並同步於本屆活動專網、台新藝術基金會臉書直播，邀請大眾關注獎項揭曉實況。

除了頒發獎項之外，基金會也將於4-5月期間規畫藝術獎系列推廣活動，包括入圍藝術家面對面、台新金控一樓大廳裝置展、影音及媒體系列專訪、「我心目中得主」網路票選活動等，歡迎透過「第18屆台新藝術獎」專網搜尋相關活動訊息。

藝術節 布拉瑞揚

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