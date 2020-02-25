C肝帶原者捐肝成功案例 奇美醫學中心今率先發表

近年酒精性肝炎患者越來越多，因而被迫換肝個案日增，奇美醫學中心今天發表「台灣首次C型肝炎帶原者成功捐肝」案例，至今兩年仍相當健康。45歲陳姓患者與妹妹現身說法，感謝醫療團隊細心醫治，陳姓患者感謝妹妹兩年來一直照顧，她還感謝教會會友為他們禱告，感謝神庇佑，呼籲民眾不要喝酒傷肝。

陳姓患者多年熬夜工作又喝酒，發病到重症腹水短短3個月，2017年11月因茶色尿液腹脹就醫，檢查發現罹患酒精性肝炎併代償不全；12月因酒精性肝炎致肝硬化產生大量腹水及自發性細菌性腹膜炎，反覆住院治療。

奇美移植醫學科主任暨一般及消化系外科主治醫師孫定平表示，當時患者腹水已多達4公斤的酒精肝患者45歲陳姓男子，因要捐肝的患者妹妹有C型肝炎原本不能捐肝，美國也只有6%採用，近年因新藥物出現採用率已提升到16%，但台灣仍未見帶原者捐肝成功案例。

院方表示，陳先生狀況危急且苦等不往生者大愛肝，43歲妹妹不捨哥哥受苦，自告奮勇決定捐肝給哥哥，但由於是C肝帶原者無法捐贈，2018年與奇美醫學中心肝膽內科主任郭行道討論後，考量妹妹C肝病毒量較低，先給C肝抗病毒藥物，病毒檢驗為完全為陰性後安排活肝移植。

2018年03月移植醫學科主任孫定平率領肝移植團隊執行「國內尚無前例C肝帶原者經治療後捐贈給完全未曾感染過C肝之親人活體換肝手術」。

院方表示，術後已近兩年，兄妹恢復狀況良好，雙方未在日後的血液檢查中發現C肝病毒的蹤跡，肝功能也都正常。「算是一次非常成功也是C型肝炎活體捐贈的創舉」。

內科部部長暨胃腸肝膽科肝膽內科主任郭行道表示，以往C型肝炎帶原者治療以干擾素為主，對國人常見的基因第一型C肝治療效果不佳，因此C型肝炎帶原者的大愛肝往往被捨棄不用，對於大愛捐贈極度欠缺的台灣無疑是雪上加霜，雖然DAA藥物的問世讓C肝有了革命性的進展及高達95%的治癒機會，但醫界對於C肝帶原者經治療之後立即執行活肝捐贈的手術還是採取比較保守的態度，因為一旦移植後捐肝者及受肝者的安全都還需要時間的驗證。

目前國內採行的方式在大愛肝方面是C肝捐贈者給C肝接受者，C肝是不可以捐給未曾感染過C肝的接受者。在活肝方面目前還未做到C肝帶原者接受過DAA治療後(視同C肝已痊癒)立即捐贈給未曾感染C肝的親屬。