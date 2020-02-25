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3-5月氣溫偏暖 春雨量少、暴雨多

聯合晚報 / 記者董俞佳／台北報導

中央氣象局預測今年3月到5月台灣氣溫偏暖，春雨雨量正常至偏少。受極端氣候影響，暴雨也增多，氣象局新增短時強降雨預警制度，一旦三小時累積200毫米以上，即為大豪雨，新標準3月1日上線。

展望未來一季，氣象局預報中心副主任馮欽賜表示，現在中太平洋有一個海溫偏暖的狀況，預計會在台灣附近呈現反氣旋，這個環流會造成雨量較少，氣溫也會偏高。

馮欽賜說，從氣候統計上來看，3月是有機會碰到比較強的冷空氣，民眾要多注意天氣預報，3月、4月台灣雨量正常至偏少，3月至5月的平均氣溫，以偏暖的機率較大。

回顧過去一季，氣象局預報中心副主任馮欽賜表示，根據氣象局的資料，過去一季（民國108年12月到今年2月）各地相較於氣候平均值是偏暖，這段時間中，有兩波寒流，一波強烈大陸冷氣團以及四波冷氣團。

雨量方面，過去一季受數波鋒面以及華南雲系影響，為東南部以及在枯水季期間的中南部帶來正常至偏多的雨量，北部及東北部雨量雖然較中南部多，但仍屬正常至偏少。

根據氣象局統計，近三年在極端天氣的影響下，三小時累積雨量達200毫米以上的狀況，每年平均五次，氣象局修訂災害性天氣作業要點，未來只要三小時累積雨量達200毫米，即屬大豪雨。

氣象局指出，目前有大雨及豪雨特報，豪雨特報又分為豪雨、大豪雨和超大豪雨。豪雨定義有24小時累積雨量達200毫米，以及三小時內累積雨量達100毫米，大豪雨及超大豪雨目前標準僅有24小時累積雨量，分別達350毫米及500毫米。

雨量 豪雨 氣象局 冷氣團 預報 暴雨

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