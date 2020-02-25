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228連假後恐有大陸冷氣團報到 北台灣高溫跌3、4度
各地天氣回溫，中央氣象局表示，明天午後有一股東北季風增強，北台灣會稍微降溫，但幅度不會太大。氣象局說，3月2日、3日有一波較強的冷空氣，目前預估強度約在東北季風至大陸冷氣團之間，會感受變冷。
氣象局預報員陳伊秀表示，明天中午之後到27日有一股東北季風增強，北台灣高溫約23、24度，28日會再減弱。從28日一直到3月1日這三天連假都是高溫的穩定天氣，西半部高溫可以到近30度，水氣較少，只有東北部有一些短暫雨。
陳伊秀表示，3月2日、3月3日有一波比較強的冷空氣，目前看起來強度是東北季風。她說，這波冷空氣帶有水氣，3月2日早上北台灣的高溫跟前一天相較會降3、4度，只有22、23度，低溫方面，還要看強度是否增加，不確定性大。
天氣風險公司總經理彭啟明表示，下禮拜三、四、五目前看來會有一波冷空氣，但是這波冷空氣的強度變化空間很大，強度到多大還要再觀察。
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