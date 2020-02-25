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疫情影響228連假出遊 估國5及蘇花改車流不致爆大量

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
因為新冠肺炎疫情影響民眾出遊意願，今年228連假的國5及蘇花改交通車流不致於爆大量。 本報資料照
因為新冠肺炎疫情影響民眾出遊意願，今年228連假的國5及蘇花改交通車流不致於爆大量。 本報資料照

快到228連續假期，往年出遊的人潮多，但今年因為受到新冠肺炎影響而且剛開學。宜蘭縣政府評估國五及蘇花改的228交通，應該不至於爆大量。

不過，縣政府交通處上午提醒大家以為在連假最後一天南下前往花蓮的人車不多，但是蘇花改今年初全線通車，依照春節連假的經驗， 反而最後一天宜蘭到花蓮一日遊遊客不少，所以千萬別以為最後一天到花蓮的路上沒什麼車。

宜蘭縣政府今天召開縣務會議討論228連續假期的交通疏運。縣府警察局及交通處表示，依照以往228連續假期，國五每天雙向的交通流量大約7萬輛車次。

南下車流集中在前兩天、北上集中在後兩天，所以都會有高乘載管制，分別是南下高乘載管制，28及29日上午7時到中午12時，北上高乘載管制29日及3月1日下午2時到晚上9時。

年假期間，縣政府請多利用大眾運輸工具享優惠，國5各國道客運票價打86至87折，搭乘國道客運再轉乘市區公車，可以減免一段票價優惠。另外鐵路部分，台鐵也會在2月28日至3月1日加開樹林到花蓮對號區間快車12班次，票價分別是北宜100元、北花200元優惠。

高乘載管制 國道客運 票價 連假

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