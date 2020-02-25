鼓勵出遊對抗疫情 烏山頭水庫門票調降為60元停車免費

隨著新冠肺炎疫情持續升溫，國內確診案例人數的增加，除了造成民眾心理恐慌、焦慮，部分民眾甚至於幾乎不敢出門，嚴重影響生活作息，台南市烏山頭水庫風景區從2月28日至3月29日，調降門票一律為60元，同時汽機車及遊覽車均免費停車。

烏山山風管處表示，依據專家的建議，預防武漢肺炎，除了勤洗手、多消毒、戴口罩等預防措施之外，最重要的是要處於通風良好的環境中活動。研究顯示，太陽紫外線和太陽熱能可以殺死病毒，同時曬太陽也增加維他命D攝取，有助於增強人體免疫力，對抗病毒。南臺灣得天獨厚地理條件，冬季時期仍擁有美好陽光，鼓勵遊客走出戶外，多運動、健走，是增強抵抗力最好的途徑。

嘉南農田水利會為了鼓勵全民一起走出戶外曬曬太陽、吸收林木芬多精，自2月28日起至3月29日，烏山頭水庫風景區全面僅收60元門票，園內停車收費一般汽車40元、機車20元及遊覽車80元也全部優待免費，讓民眾輕鬆入園無負擔，嘉南農田水利會與全民一起對抗武漢病毒，重新拾回國人健康與快樂。

今年也適逢嘉南大圳與烏山頭水庫開工滿百年，嘉南農田水利會將由「愛·戀烏山頭歷史文化巡禮」活動打頭陣，活動自3月21日在八田與一紀念園區舉辦開幕活動。在假日安排和果子手作體驗，日本傳統樂器演奏及日本箏表演，另有 歷史文化巡禮等。

相關訊息請上烏山頭水庫風景區官網與臉書粉絲團查詢。