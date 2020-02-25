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好市多進口奇異果農藥超標十倍 1.5萬公斤遭退運銷毀

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多進口的美國奇異果及韓國草莓被檢出農藥殘留不符規定，已遭退運或銷毀。圖／衛福部食藥署提供
衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多進口的美國奇異果及韓國草莓被檢出農藥殘留不符規定，已遭退運或銷毀。圖／衛福部食藥署提供

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，七個項目有兩個項目的進口商是好市多股份有限公司，該公司進口的美國奇異果及韓國草莓被檢出農藥殘留不符規定。其中奇異果的農藥殘留量是我國標準的十倍，逾1.5萬公斤產品已遭退運銷毀。

衛福部食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，位於高雄市前鎮區的好市多公司上月底自美國進口奇異果，經檢出殘留農藥賽普洛0.1 ppm、芬化利0.04 ppm，這個量分別是我國標準（定量極限0.01 ppm）的十倍與四倍，違反食品安全衛生管理法。1萬5240.96公斤不符規定的產品依法不得輸入我國市面，目前已交由好市多公司自行決定要退運或銷毀。

好市多公司上月底也自韓國進口草莓，經檢出殘留農藥賽派芬0.03 ppm。陳慶裕表示，我國並未准許這款農藥用於草莓，因此本次檢出亦不符規定，912公斤的草莓同樣依規定退運或銷毀。

衛福部食藥署每周公布一次邊境查驗不合格清單，好市多公司過去兩個多月來有四次上榜紀錄。對此，陳慶裕說明，根據我國規範，一般的邊境抽批檢驗所抽的比率是2%-10%；如同個進口國的同項產品被檢出一次不合格，我國將加強抽批，所抽比率調升至20%-50%；如若同個進口國的同項產品連續兩次被檢出不合格，我國則會啟動逐批抽驗，也就是百分百檢驗。

蔬果容易殘留農藥，衛福部食藥署上周公布去年度11-12月國內市售農產品農藥殘留檢驗結果，其抽驗的506件農產品中，超過一成、計55件產品不符我國規定。

衛福部食藥署建議，民眾選購蔬菜水果時應選擇當季蔬果，購買回家後以流動清水浸泡，再依序沖洗與截切；水果以水沖洗後應去皮食用。至於花草茶飲料則建議將第一泡茶水倒掉，有助去除殘留農藥。

台北榮總臨床毒物與職業醫學科主任楊振昌表示，上述奇異果中的殘留農藥賽普洛是一種抑制真菌的殺菌劑，毒性低，大劑量服用可能影響甲狀腺與肝腎。芬化利是一種除蟲菊精類殺蟲劑，毒性稍高，過量使用可能導致黏膜刺激、腸胃道症狀，血壓或心跳異常，也曾有報告顯示與孩子過動有關，但後者證據並不充分。

楊振昌表示，賽普洛與芬化利的每日容許攝入量值（ADI）均為每公斤體重0.02毫克，以50公斤的人為例，每日吃超過1毫克的賽普洛或芬化利才有超量疑慮。以上述超標十倍、賽普洛殘留0.1 ppm的奇異果來計算，因為 0.1ppm = 0.1 毫克／公升，因此這批奇異果吃上十公斤才會超量，「民眾不用過度擔憂」。

衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多進口的美國奇異果及韓國草莓被檢出農藥殘留不符規定，已遭退運或銷毀。圖／衛福部食藥署提供
衛福部食藥署公布本周邊境查驗不合格清單，好市多進口的美國奇異果及韓國草莓被檢出農藥殘留不符規定，已遭退運或銷毀。圖／衛福部食藥署提供

衛福部 好市多 食藥署 農藥殘留

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