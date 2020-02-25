台灣燈會主燈恐拆 設計師失望：真要搬可放到淡水

2020台灣燈會主燈遭拆消息一出，引起設計圈一片撻伐，甚至有人諷刺去年是「我屏東，我驕傲」，今年是「我台中，我丟臉」。對此，主燈設計者林舜龍說尊重交通部跟台中市政府協調結果，不過他也透露了對此事的想法。

今年主展區在花博后里森林園區，以花博為「種子」，長成主燈「森生守護－光之樹」，由國際級藝術家林舜龍操刀。除融合地景還導入光影科技，打破主燈只能遠觀的距離感，民眾可在主燈下穿梭，像是在大自然般親和。同時重啟機械花「聆聽花開的聲音」，讓樹與花對話，創造全新話題。

面對主燈恐無法永久留存園區中，林舜龍說的確蠻失望，因為當初標案就是得知要永久性設置，所以一切的設計都是以這個理念灌輸，作品也與花博有相當大的連結跟故事性。他開玩笑說，能夠留下來最好，「如果自己生的孩子沒人要養，那就自己養」。

他還說，自己的工作室在淡水，如果由新北市政府認養的話，可以就近照顧，「台中市政府不要的話，相信新北市長侯友宜會很歡迎放到淡水當作裝置藝術」，至於放置地點，淡水捷運站旁的觀景平台就是不錯選擇，會增加很多的觀光亮點。

林舜龍說，主燈設計有傳承台中花博的意義，也有其故事性，仍希望主燈能夠原地保留，一方面可以做為展演使用，一方面也會形成后里很棒的地標，只要定期維護管理，放幾十年都不是問題。