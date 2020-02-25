「雲端故宮」來抗疫！讓民眾「在家也能逛博物館」

國立故宮博物院因應新冠肺炎疫情，民眾不敢出門，於是彙整院內豐沛線上資源，讓國人「防疫不防藝」，在家也能優遊博物館。目前推出包含「720。VR走進故宮」、「主題式策展」、「典藏精選」、「故宮Open Data專區」、「故宮教育頻道」以及「Google Arts & Culture」等六大亮點，配合教育部相關防疫措施，也已完整上線各項教學資源供教師與學童使用。

故宮推動「無牆博物館」逾10年，故宮表示，故宮現有數位學習資源完備，現有館校鏈結STEAM教案、館校合作電子書、雲端藝術影音平台等線上學習資源，整合放置於「故宮教育頻道」，讓全國師生線上備課及在家學習。

此外，故宮近期特展「國寶聚焦」與「四方來朝—職貢圖特展」也推出線上展覽，由「國寶聚焦」認識美術史中聲名赫赫的一時之選；也可透過職貢圖特展專屬網站，一窺描繪邦交國、藩屬國與邊地部族的圖像。「主題式策展」內更有歷年經典大展線上資源可供回顧賞味。

為讓民眾在家也能欣賞古文物，故宮Open Data專區目前提供超過70,000張中低解析度、10,000張以上高解析度的圖像資料供民眾免費下載使用，無需申請、不限用途、不用付費。故宮近期亦於Google Arts and Culture平台上擴充兩百餘件典藏精選文物之高解析影像，新增四款Google線上展覽，展示〈龍藏經〉、〈犧尊〉、〈漢宮春曉〉等經典文物。

故宮線上資源包含環景體驗、策展觀點、教案設計、文物賞析等，不限時間及場域皆可暢遊雲端故宮。