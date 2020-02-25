環保署補助修「髒車」減空汙 半年來僅6輛車申請

國內目前約有8萬輛一、二期老舊柴油大貨車，為了減少空汙，去年起改為換二手車、維修保養也可獲補助，但政策宣布後，半年多來僅有6輛車維修，環保署因此提出修正草案，簡化申請流程。

根據空氣汙染防制法，出廠10年以上老舊車輛可加嚴排放標準，環保署原本規畫透過「補助」與「管制」在108年底全面汰換老舊車輛，但引爆老舊柴油車主上街頭抗議影響生計，甚至在九合一大選執政黨失利，被視為戰犯之一。

為去除民怨，蘇內閣將政策方向修正為維修保養也可獲補助，補助期限由108年延長至111年，包括維修整個引擎系統、噴油嘴、噴射幫浦等，主要的項目維修都有補助。

環保署空保處簡任視察胡明輝表示，公告實施半年多來僅有6輛車進行維修，環保署找原因，才發現保養廠不敢修，車主不願意修。進一步探詢發現，原本規定保養廠必須要有兩年的發票，但有許多小型保養廠並沒有保存這麼久，這些資料不一定有，因此不願意為車主維修。

胡明輝表示，車主對於修車也意興闌珊，主要是因為原本規定要針對車子做測試，但測試需要時間，等於車主必須先用一天進行各項測試，才能維修車輛，車主覺得過於麻煩，也減少維修意願。在聽取民眾的困境與心聲後，進行政策修正。

他表示，依法修車補助可以持續到民國111年，維修最多補助10萬元，若可以加裝汙染防治設備，最高可補助15萬元，若車主願意換車，最多也能補助65萬；去年11月已與各界溝通討論過，實施半年進行檢討。