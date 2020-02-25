獨／1800萬的台灣燈會主燈不再永久典藏？兩分公文露盲點

今年台灣燈會前天落幕，一直被交通部觀光局定調為永久性設置的主燈「森生守護－光之樹」，卻傳出可能拆遷甚至銷毀的消息，設計圈撻伐。從聯合晚報取得的公文，台中市政府都發局指此為觀光局申請的「臨時建物」，觀光局則說是用台北花博模式，先申請臨時建物再補齊相關條件即可永久保留。

當初觀光局與台中市政府取得共識，主燈以永久性設置為目標，今年1月中主燈亮相記者會上，交通部長林佳龍也說主燈將會永久留在花博后里森林園區。近日卻接獲有可能拆遷甚至銷毀消息。

據了解，在主燈標案的投標須知上就註明要設計永久性設置主燈。去年10月22日召開的2020台灣燈會第四次籌備會議，觀光局即與台中市政府達成共識，展期結束後主燈留置現地典藏。今年2月18日及19日召開的台灣燈會典藏及撤場會議，再獲台中市政府與會代表同意。

但知情人士透露，近日設計團隊收到台中市政府都發局公文，提及主燈使用極限至4月30日，如需展延，需要15天前申請，且申請以一次為限，與永久典藏有很大落差。

外界原將矛頭指向台中市政府翻臉不認帳、不尊重藝術創作，但後來追查發現，是觀光局用臨時建物申請。觀光局高層解釋，原希望申請永久建造，但主燈高15公尺，都發局說有建築物使用性和安全問題。觀光局說，建管權跟土地所有權都在市政府，市府又說時間很趕，所以先以臨時建物去申請核發建照。

這名高層人士說，以前台北花博也有類似的狀況，先用臨時性建物申請，後來跑完程序後，就永久保留在現地。不過他也說，之後要如何把程序走的更為完備，還有是否留在原地，仍尊重市政府。

另據知情人士透露，台中市政府觀旅局長林筱淇在參觀主燈審查會時，就跟觀光局有共識，該主燈是永久保存，而主燈上的市鳥裝飾也是林建議放上的。以觀光局立場無法申請永久建造，要把它變成永久建築物或是微型建築物，建管權在市政府。而是否原地保留跟要不要核發建造也是兩事，不應混為一談，甚至以臨時性建物一事讓主燈無法繼續保留。

據了解，觀光局內部對於主燈可能會拆掉也相當錯愕，不曉得是否是台中市府內部溝通有問題，他們仍希望將耗資1800萬打造的主燈留在原地，以符合永續原則。

觀光局說，明天會按照原定計畫進行主燈點交，且希望原地典藏，畢竟這是每次開會的共識。