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台灣燈會主燈去留 中市府：無特定立場
台灣燈會主燈光之樹吸引很多遊客目光，燈會結束後如何處理？交通部觀光局副局長周廷彰上午說，主燈建管權在台中市政府，主燈已贈燈給台中市政府， 如何保存是台中市政府權責，當初核照和未來如何保存是兩回事。
台中市政府表示，今年1月份的公文顯示，交通部就清楚知道主燈是「臨時性建物」，使用期限到4月底，去年11月20日更已簽署了「拆除切結書」，因此交通部應都知情。中市府也對外回應過，關於主燈去留，現地或易地保存、開放認養、或其他處理方式都需要再討論，目前並無特定立場。
台灣燈會整體努力在疫情期間創造1182萬人次的參與，網路上也佳評如潮，中市府說，所有市府人員、志工團體、營運夥伴的用心與努力，盼全台灣遊客都能看到。
歷年主燈典藏的情況不同，比如2015年台灣燈會在台中，當時市府最後就拆掉了主燈，並無保存。台中市府觀光旅遊局長林筱淇說，主燈去留一直是大家關心問題，中市府很重視，市府人員目前忙撤場工作，會再開會討論主燈光之樹問題，未來可能採認養方式移地保存。
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