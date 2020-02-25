鼓勵「線上修持」佛光山、法鼓山、慈濟取消大型活動或轉型

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動是否要因疫情取消成話題，國內大型佛教團體則已紛紛將大型活動取消或轉型。慈濟基金會2月1日起至3月底取消或延期所有大型活動，法鼓山昨也宣布所有活動即日起暫停至4月5日，佛光山則從前天起將大型活動都轉型為線上進行。

慈濟公傳處主任林弘展表示，慈濟關心會眾安全，從2月1日起已取消或延後共修、研習、海外訪賓參訪等大型活動，預定暫停至3月底，並視疫情狀況調整。慈濟每早8時並開疫情會議，以了解最新狀況做出因應。

林弘展說，慈濟全台環保站因都在戶外，資源回收工作照常，成員都貫徹洗手、消毒、戴口罩。進行例行關懷的訪視志工活動也照常，志工除做好自身防護，也準備茶樹酒精等安心祝福禮給受關懷者。

此外，由於靜思堂及各會所中午1時半都會有祈禱活動，信眾若要進來，都一定要量體溫、淨手消毒、建議戴口罩。慈濟正討論改以直播方式帶領線上共修，讓信眾能直接與線上帶領者互動。

法鼓山昨也在官網公告，鑑於新冠肺炎情疫情持續發展，為顧及整體民眾健康安全，並避免信眾及家人不安，相關單位所有活動、課程、共修、禪修營，都從即日起暫停至4月5日。

法鼓山表示，這段期間各分寺院仍開放參訪、禮佛，但對外暫不提供餐飲。 進入寺院的訪客都須配合防疫措施，包括酒精消毒、戴口罩等。

佛光山表示，已從前天2月23日起將大型活動都轉型為線上進行，如原定當日舉行的香會過去都上千人參與，這次就改為鼓勵信眾線上修持。至於法師誦經祈福等活動仍照常，因為現在人心惶惶，宗教仍應在此時發揮安定人心的功能。

此外，佛光山對有來山巡禮者，也加強宣導防疫，包括洗手、量體溫、鼓勵戴口罩等。