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防疫不防藝！故宮雲端資源大彙整 讓你在家遊博物館

聯合報 / 記者何定照／台北即時報導
國立故宮博物院因應新冠肺炎，彙整院內豐沛線上資源，讓國人防疫不防藝，在家優遊博物館。圖為故宮。記者何定照／攝影
國立故宮博物院因應新冠肺炎，彙整院內豐沛線上資源，讓國人防疫不防藝，在家優遊博物館。圖為故宮。記者何定照／攝影

國立故宮博物院因應新冠肺炎，彙整院內豐沛線上資源，讓國人防疫不防藝，在家優遊博物館，包含「720。VR走進故宮」、「主題式策展」、「典藏精選」、「故宮Open Data專區」、「故宮教育頻道」以及「Google Arts & Culture」等六大亮點，為配合教育部相關防疫措施，也已完整上線各項教學資源供教師與學童使用。

故宮推動「無牆博物館」逾十年，積極與國內外教育單位合作，開放文物圖像素材，並將典藏資料和教育系統進行API鏈結，打造博物館與各式教學體系之間的數位學習生態圈。故宮表示，故宮現有數位學習資源完備，現有館校鏈結STEAM教案、館校合作電子書、雲端藝術影音平台等線上學習資源，整合放置於「故宮教育頻道」，讓全國師生線上備課及在家學習，使學習不中斷。

另外，故宮近期特展「國寶聚焦」與「四方來朝—職貢圖特展」也推出線上展覽，由「國寶聚焦」認識美術史中聲名赫赫的一時之選；也可透過職貢圖特展專屬網站，一窺描繪邦交國、藩屬國與邊地部族的圖像。「主題式策展」內更有歷年經典大展線上資源可供回顧賞味。

此外，為提供民眾在家一手掌握古文物，故宮Open Data專區目前提供超過7萬張中低解析度、1萬張以上高解析度的圖像資料供民眾免費下載使用，無需申請、不限用途、不用付費。故宮近期亦於Google Arts and Culture平台上擴充兩百餘件典藏精選文物之高解析影像，新增四款Google線上展覽，展示〈龍藏經〉、〈犧尊〉、〈漢宮春曉〉等經典文物，與全球觀眾一起賞析經典文物。

故宮線上資源六大亮點如下：

一、「720。VR走進故宮」https://tech2.npm.edu.tw/720vr/

二、「當期展覽」 https://www.npm.gov.tw/Article.aspx?sNo=03000060

「主題式策展」https://www.npm.gov.tw/Article.aspx?sNo=02000019

三、「典藏精選」https://theme.npm.edu.tw/selection/

四、「故宮Open Data專區」https://theme.npm.edu.tw/opendata/

五、「故宮教育頻道」http://ipalace.npm.edu.tw/

六、「Google Arts & Culture」https://artsandculture.google.com/partner/national-palace-museum-taiwan?hl=zh-TW

故宮 文物 博物館

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