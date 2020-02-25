乾燥症婦憂防疫狂喝中藥補氣、吃薑黃素 醫籲：母湯

56歲曾女士因罹患乾燥症，必須服用免疫調節劑藥物，她擔心免疫力下降，增加感染新冠肺炎風險，為了是否服藥夜夜失眠，一度還狂喝中藥補氣湯，以及號稱抗炎的「薑黃素」，但醫師陳書怡提醒，免疫系統失調的患者千萬不可自行停藥或亂服藥，若有任何疑慮，應尋求專業醫師意見。

亞洲大學附屬醫院中醫科主治醫師陳書怡說明，自體免疫功能亢進患者，自行服用坊間常見以當歸、黃耆為主的補氣湯品，反而更容易助長自體免疫細胞的攻勢，口乾、關節疼痛可能更加嚴重，此外，號稱抗炎的「薑黃」，性味辛、苦、溫，除了對於關節無力痠痛可能有些微幫助外，也會加重免疫疾病的嚴重程度，故使用前應諮詢合格中醫師。

陳書怡說，防疫成全民運動，口罩、酒精幾乎是出門的標配，許多罹患自體免疫疾病的患者不免擔心「這樣真的夠嗎？」，尤其乾燥症、紅斑性狼瘡、類風濕性關節炎等都屬於自體免疫疾病，是因免疫系統紊亂，導致免疫細胞將自家的黏膜、內臟、關節當成攻擊目標，造成組織發炎失能，必須使用免疫調節劑治療。

陳書怡指出，除了基因、賀爾蒙外，細菌病毒的感染都有可能引發或加重自體免疫細胞的異常狀況，所以常見的感冒（上呼吸道感染）或是泌尿道發炎，常常會加重這類病人的病情，因此防疫、抗病毒，對自體免疫疾病患者而言更需謹慎。

陳書怡強調，國人奶蛋魚肉蔬果樣樣不缺，營養不足造成免疫力低下實在少見，臨床上常見的患者反而是過敏、免疫系統「亢進」的族群居多，一般民眾常言「免疫力差」，其實是免疫系統失衡，與真正免疫力低下族群（常見如移植、免疫不全患者）相差甚遠。