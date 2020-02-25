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空氣品質差嘉義縣市紅橘警示 外出戴口罩防空汙防疫
環保署空氣品質監測網指出，今天上午竹苗、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級，嘉義縣新港、朴子，雲林麥寮、台西、崙背都達紅色警示等級，嘉義市空品區為橘色警示等級，主因環境風場為偏東風至東南風，西半部位於背風側，風速微弱，水平擴散條件差，污染物易累積於近地面不易消散，並有局部霧影響能見度，
依照環保署空氣品質監測網，今天上午嘉義縣新港、朴子AQI空氣品質指標，分別為160、155都達紅色警示，對所有族群都不健康，嘉義市、雲林斗六市AQI為127、143對敏感族群不健康。
因為空氣品質不良，建議有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，氣喘者可能需增加使用吸入劑頻率，民眾如果有不適如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗及戶外活動。
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