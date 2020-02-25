開學日微熱好天氣 吳德榮：明晚北台灣變天

今天開學日是微熱好天氣，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明晚到後天北台灣變天，高溫略降，迎風面有短暫雨，不過到228的三天連假又恢復為溫暖的天氣。

吳德榮表示，今天至明白天大都是晴朗穩定，西半部晨間及外島易起霧，僅東半部偶有零星降雨的機率；白天微熱早晚涼，日夜溫差大，應注意衣著調適。今日氣溫：北部15至29度、中部15至30度、南部15至31度、東部15至29度

他指出，明晚至周四（27日）微弱鋒面掠過，東北季風迎風面的北海岸、北部山區及東半部轉有局部短暫雨，大台北東側也有偶飄零星小雨的機率。北台灣雲量增多，高溫略降、白天轉涼，低溫不降，背風面則幾乎不受影響。

吳德榮說，周五（28日）至周（1）日白天、各地恢復為暖陽春的天氣，晴朗穩定，西半部晨間及外島易起霧；各地白天微熱，高溫約在29至31度，早晚涼。周日晚至下周一另有一波微弱鋒面掠過，迎風面轉有局部短暫雨，北台灣雲量增多，稍轉涼。

中央氣象局表示，今天各地白天高溫大多在28度以上，中南部及大台北可以到29、30度以上，早晚低溫約16到20度，西半部日夜溫差可達10度以上，早出晚歸應留意溫度變化。

今天是舒適溫暖的穩定天氣，各地大多為多雲到晴，僅東半部有局部短暫雨，迎風面花東地區降雨機率稍高一些。