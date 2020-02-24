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長榮宣布：明起往返南韓班機全改冷餐、供拋棄式用品

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
因應疫情，長榮航空將調整往返南韓航班機上服務。本報資料照片
因應疫情，長榮航空將調整往返南韓航班機上服務。本報資料照片

長榮立榮航空今天宣布，因應南韓疫情提升為第三級，2月25日起將陸續調整往返南韓機上服務流程，耳機、頭墊布、餐巾等必要服務用品，均採用一次性拋棄式產品，毛毯及枕頭則正常裝載但不主動提供，一旦經使用後就會立即清洗及消毒。報章雜誌、酒菜單等均取消裝載，座椅前方也僅放置安全需知卡及清潔袋。

長榮、立榮航空各艙餐點均改為一次性冷餐及飲料，特別餐僅提供素食餐，網路選餐也同步取消，免稅品則僅接受網路預購。

長榮航空表示，已要求飛航二級以上警示區的空勤組員，必須於報到前及報退時量體溫，機上服勤時全程配戴口罩及手套執勤。

因應疫情發展及市場需求，長榮、立榮航空飛航南韓部分航班將會異動，並提供4月30日（含）前出發的旅客退、改票免收手續費服務，最新航班異動訊息，以及退、改票之規範，將公布於長榮航空「新型冠狀病毒肺炎資訊專區」，網址為https://www.evaair.com/zh-tw/emer/2019-nCoV.html。

長榮 立榮航空 南韓

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