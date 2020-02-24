好市多這款新品怎食用？ 內行網友曝：小心胖嘟嘟！

知名美式賣場好市多，販售各式日常用品、鮮食水果、家用電器等，時常進口一般賣場不容易看見的國際品牌及特色商品，因此大受民眾歡迎，每每推出新產品總會引起話題。有網友就在臉書社團上發文表示，今（24）日在好市多看見一樣商品，品名標示為「有機中鏈三酸甘油脂」，讓他十分好奇這款商品的用途及口感。

該名網友在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》中發文說到，今天在好市多汐止店看到了一項產品，品名為沒有見過的「有機中鏈三酸甘油脂」，每罐近1公升、售價為539元，「非常好奇這是什麼？用在哪？怎麼使用？好處是？口感是？」，希望有購買過的網友能分享心得。

對此，內行網友紛紛指出，這款商品通常用來製作「生酮飲食」中的「防彈咖啡」，「通常是拿來做防彈飲品，或者是日常外食添加油使用，沒有味道」、「因為是中鏈，不需消化直接吸收，等於是純能量，不影響斷食」、「用於防彈咖啡、防彈可可」；也有熱心網友提醒，「生酮飲食者比較適合！一般飲食者多添加使用會胖嘟嘟哦！」、「買到了！內湖店還很多！不少人在這邊研究很久」。

根據《維基百科》資料顯示，生酮飲食原為癲癇患者的治療飲食，只提供足以維持身體生長、修復及必須熱量的蛋白質，透過能量的轉換，強迫身體燃燒脂肪，能降低癲癇發生的頻率，近年來多被民眾視為減肥的方法。

防彈咖啡的原理就是來自生酮飲食，透過降低飲食中的碳水化合物、再提高油脂的比例，讓身體分解脂肪獲取熱量，進而達到體內燃脂、瘦身的效果。一般脂肪高的食物皆由長鏈三酸甘油脂（LCT）組成，而較短碳鏈脂肪酸組成的「中鏈三酸甘油脂（MCT）」，效果更顯著，不過醫師也提醒，生酮飲食為激烈的減肥手段，風險高、非人人都適合。