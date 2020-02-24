迎接228三天連假 一張圖看懂國道疏運措施

本周五是228和平紀念日三天連假，交通部高公局今天宣布，將採單一費率75折優惠，無每日20公里優惠里程，國3新竹系統至燕巢系統則採單一費率再八折收費，凌晨0時至5時全線暫停收費。

高公局統計，近年和平紀念日連續假期平均每日肇事件數，106年為103件、108年為105件，107年則非連假。肇因主要多為未保持安全距離、未注意車前狀況或變換車道不當，高公局提醒，行駛國道應保持行車安全距離，不要任意變換車道，切勿疲勞駕駛，避免發生事故影響旅遊興致。

相關肇事分析文獻顯示，夜間行車肇事致人員傷亡程度高於日間約2至3倍。有鑑於夜間行車風險較高，用路人夜間行駛國道時，若精神狀況不佳，請至各服務區稍作休息後再出發，避免精神不濟，降低專注力。

高公局說，夜間車流量少，整體行車速度較快，切勿超速行駛，亦請保持適當安全距離，以免遇緊急狀況時煞車不及。

228連假後各大專院校將陸續開學，高公局提醒，連假如要自行開車者，請避開國道壅塞路段及時段，如要往返中南部地區民眾，可改行駛台61線快速公路。