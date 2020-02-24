獨／政院拍板台鐵三大新福利 局長張政源千字文洩心聲

台鐵員工盼了25年，行政院15日終於核定台鐵福利精進措施，交通部證實今天正式函文核定給台鐵，有三大福利措施，包含結婚禮金、生育獎金從2000元變成2個月薪額。喪葬慰助金部分，父母及配偶喪葬慰助金可領15萬4550元，子女喪葬慰助金9萬2730元。子女教育助學金方面，每學期給予數額為大學及獨立學院1萬3600元，五專後二年及二專1萬元，五專前三年7700元，高中3800元，高職3200元，國中（小）500元，今天正式上路。

今天下午，台鐵局長張政源也寄給全體員工一封信，內容如下：

各位親愛的同仁，大家好：

今天對本局而言是個重大的日子，那就是行政院已正式核定本局福利精進措施，同仁多年的企盼終能獲得實現。一方面代表行政院、交通部、立法院以及各界對同仁在工作崗位上的辛勞付出給予肯定；另方面也具體展現了本局勞資一體，為提升員工待遇福利齊心協力，不分彼此。

回顧政源自107年11月9日接任局長以來，改善同仁待遇福利是我對同仁的許諾，我念茲在茲，不曾或忘。這一年多來並已陸續完成多項措施如識別證「全區」准乘「非對號」列車；放寬天災停止上班期間出勤工資給付規定；機車長、司機員、機車助理適用危勞降齡退休；補發休息日延時加班費等。然而其中最為艱鉅的挑戰莫過於爭取比照公務人員領取生活津貼，本局自91年初次爭取迄今已有18年，歷來行政院均以本局並非軍公教支給要點適用對象，以及發給將導致其他事業機構援引比照等理由予以駁回。

許多同仁都知道，政源出身臺鐵基層，同仁的辛勞以及在各項生活福利補助上的欠缺與不公政源感同身受，為此我於107年年底要求重新爭取比照公務人員領取生活津貼案，過程中雖經多次檢討研議，本局仍鍥而不捨，並積極研擬各項可行方案，在與交通部及企業工會密集協商后，終於確定改原適用軍公教支給要點之訴求，另採更務實、更具彈性的「福利精進措施」方案，其實質內容涵括了現行公務人員生活津貼項目，同時也擴大適用對象至本局大家庭內的所有營運人員、基服員等，不分彼此，共榮共存。經過長達數月的研商、修正、報部以及報院等程序，本方案終於在今日獲交通部轉行政院函自109年2月15日起實施，其中包含子女教育助學金，大學每學期給與13,600元、五專後2年及二專10,000元，五專前3年7,700元，高中3,800元，高職3,200元,國中(小)500元；生育及結婚給與2個月薪額；父母及配偶的喪葬慰助金為154,550元、子女92,730元,於不兼領、不重領原則下給與適當補貼。

「福利精進措施」能夠獲得支持，政源要感謝各級長官以及各相關機關、單位的協助，特别是行政院蘇院長的拍板定案以及對本局的殷殷叮囑；交通林部長多次親赴行政院奔走說明以及與人事總處、主計總處以及勞動部等中央機關協商，取得共識；交通人事處蔡處長及同仁在過程中全力的指導尤為本案能成功的關鍵；立法院蘇院長及諸多委員大力支持。最後，政源也要感謝臺鐵工會張理事長及團隊，以及本局人事室同仁，作為同仁們的待遇福利捍衛者，你們充分展現了鐵路人團結一致的精神，攜手成功地贏得勝利。

政源身為本局大家長，提供同仁一個專業、有熱情、良好的工作環境，責無旁貸，過去一年除已設置了員工關懷中心及各地區的五大關懷據點，推動諮商輔導及關懷員工工作，也成立專案小組著手改善員工備勤房舍及休息設施，今後也會持續檢討改進輪班人員服勤時間、休假安排等，繼續推動勞動條件的改善。然而政源在此也提醒各位同仁，莫辜負行政院蘇院長及各級長官對我們的殷般叮囑，務必珍惜這得來不易的果實，未來全力做好安全確保，服務精進以及營運提升工作，共同努力，提供安全、便利且優質貼心的服務，讓旅客重拾臺鐵美好，綻放幸福笑靨，重拾臺鐵榮光。

新型冠狀病毒持續延燒,政源希望同仁除了全力加強新型冠狀病毒的防範，提供旅客一個安心、放心與貼心的友善乘車空間，務必注意自身的健康維護，每天量體溫，戴上口罩，只有照顧好自己才能服務旅客，為防疫工作做出貢獻。

最後，再次感謝大家，並祝各位工作順遂、闔家平安。

局長 張政源

謹上

109.2.24