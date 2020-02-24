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韓國旅遊警示升第三級 台灣虎航航班取消、退票懶人包

聯合報 / 記者魏妤庭／即時報導
韓國旅遊警示升級至第三級，台灣虎航取消航班並提供更改訂位或退票方案。圖／本報系資料照
韓國旅遊警示升級至第三級，台灣虎航取消航班並提供更改訂位或退票方案。圖／本報系資料照

新冠肺炎疫情在各國蔓延，韓國近期病例案大增，主管機關升級旅遊警示為第三級，自2月27日後，從韓國入境旅客都需居家隔離14天，連帶衝擊航空公司。台灣虎航針對往返韓國航班調整，2月27日到3月31日間的往返航班全數取消，提供更改訂位、退票免手續費辦法，旅客可留意時間前往改退票。

韓國新冠肺炎疫情大爆發，病例大幅增加，對此，主管機關升級韓國旅遊警示為第三級，並自2月27日起，針對由韓國入境之本國籍旅客，需居家隔離14天。

為了疏運滯留韓國旅客，台灣虎航針對2月25日大邱、濟州島到桃園航班正常營運，但桃園到大邱、濟州島、首爾仁川將取消。另2月26日釜山到桃園、首爾仁川到桃園航班正常營運，但桃園飛往釜山、濟州島往返航班取消。

此外，為了因應旅遊警示升級到第三級，台灣虎航自2月27日到3月31日間，往返韓國航班全數取消，其中，首爾仁川到桃園航線取消到4月1日為止。

針對行程受到影響旅客，台灣虎航也規畫更改訂位或退票等方案，提供旅客選擇。即日起到3月1日晚上9點前，若想要更改訂位旅客，選擇日期仍有可售座位，就可以透過線上表單（https://www.surveycake.com/s/bARVr）申請免費更改日期，而且可以免收票差及手續費，以更改一次為限，可改訂日期為4月1日到7月14日間，需來回程接可搭乘完畢為準。但4月1日到4月10日、6月23日到6月30日間為不適用區間，旅客需特別留意。

另針對想退票的旅客，只要是購買取消期間的旅客，即可選擇全額退費且不需支付手續費，可直接填寫線上表單（https://www.surveycake.com/s/lnR43）申請。但台灣虎航提醒，申請退票旅客需4周左右的工作天作業，後續退款匯到夠票時使用的發卡銀行端，相關退款時程可以向發卡銀行聯絡。

新冠肺炎 COVID-19

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