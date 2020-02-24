翻轉失智照顧舊模式 板橋榮家失智專區獲SNQ肯定
板橋榮民之家的失智教研專區結合了非藥物活動與高齡智慧科技，翻轉「失智即失能」的照護舊模式，將照護方法更加人性化，不只讓失智長者擺脫「被照顧者」的桎梏，也重執「為人服務」的快樂，因而通過「SNQ國家品質標章」評核，獲得國家級肯定。
板橋榮家失智教研專區3年多前成立，以「2+」（家人、家園）的照護核心價值，專門收住中度以上的失智症長者，長輩平均年齡87歲。為提供社區資源共享，不只收住失智的榮民伯伯，也提供一般失智長者入住。
2019年，板橋榮家失智教研專區創立兼具療癒及復健功能的「開心農場」，讓長者透過園藝栽種、澆水灌溉，培養生活重心，體驗「一手栽培」的幸福感。也能藉此曬曬日光浴，減少失智長者精神異常行為及黃昏症候群。
另外，專區也邀請青年學子以工換宿，將所學專業投入志工服務。曾有就讀音樂相關學系的藝術大學同學，細心規畫「那卡西餐廳」，讓長者享受音樂與美食的饗宴。另有藝大學生替長者創作自畫像，摹擬長者的細緻神情。
特別的是，為一解長者鄉愁，專區特別建立實景擬真的懷舊火車站，踏入「車廂」，就可以聽見熟悉的「山東」及「廣東」鄉音，還設有豪華包廂的個別化電影院，提供長者一個安全娛樂的情緒抒發場所。
板橋榮家表示，將持續與台北榮總高齡醫學中心合作來發揮教研專區的功能，不只提供失智症教育訓練及實習場域、失智照護人才培育、失智照護宣導，也會持續精進照護品質，把失智專區打造更像長輩記憶中最熟悉的家。
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