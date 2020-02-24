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南韓提升旅遊警示！台灣虎航3月底前航班全砍

聯合報 / 記者吳姿賢／即時報導
南韓旅遊警示提升至第三級，台灣虎航今（24日）宣布，2月27日至3月31日所有往返南韓航班全取消，首爾仁川—桃園航線取消到4月1日。記者楊文琪／攝影
南韓旅遊警示提升至第三級，台灣虎航今（24日）宣布，2月27日至3月31日所有往返南韓航班全取消，首爾仁川—桃園航線取消到4月1日。記者楊文琪／攝影

南韓新冠肺炎疫情升溫，中央將南韓旅遊警示升到第三級，2月27日起由南韓入境的國民需居家隔離14天。台灣虎航今宣布調整航班，2月27日至3月31日所有往返南韓航班全取消，首爾仁川—桃園航線取消到4月1日。

台灣虎航表示，為疏運仍滯留於南韓當地的旅客，2月25日大邱—桃園及濟洲島—桃園航班仍正常營運；桃園—大邱、桃園—濟州島、桃園—首爾仁川將取消。2月26日釜山—桃園及首爾仁川＝桃園航班仍正常營運；桃園—釜山、桃園往返濟州島將取消。

台灣虎航表示，2月27日至3月31日所有南韓往返航班全數取消；其中首爾仁川—桃園航線取消至4月1日。

針對上述航班取消而受影響旅客，台灣虎航提供兩方案可擇一使用，申請期限即日起至3月1日晚間9時。方案一是「更改訂位」， 適用對象如選擇日期仍有可售座位時，才可免費更改日期，且得免收票差及手續費，更改以一次為限；可改訂日期範圍為4月1日至7月14日（含）止，且須以來回程皆可搭乘完畢為準。欲進行改票作業者，請直接至線上表單申請。

方案二是「退票」，適用對象可選擇全額退費，且不需支付任何手續費，可直接進行線上表單填寫。選擇退票的旅客，約須4周左右的工作天作業，後續退款會至購票時使用的發卡銀行端，屆時相關退款時程，可逕自與發卡銀行聯繫。

新冠肺炎 COVID-19 台灣虎航 南韓 航線

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