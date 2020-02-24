獨／政院拍板台鐵福利精進措施 結婚禮金變兩月薪

台鐵員工要哭了！行政院15日核定台鐵福利精進措施，交通部證實今天正式函文核定給台鐵，結婚禮金、生育獎助金、喪葬慰助金跟子女教育助學金都大大提升，其中喪葬慰助金是從0元到15萬4550元，結婚禮金也從2000元變成2個月薪額，核定日上路，意即今天正式上路。

根據行政院函文顯示，同意台鐵局預算員額內員工發生婚喪省育及子女教育事實時，於不兼領、不重領原則下給予適當補貼，給予項目和標準如下：

一、結婚禮金、生育獎金：2個月薪額。 二、喪葬慰助金：父母及配偶喪葬慰助金新台幣（以下同）15萬4550元，子女喪葬慰助金9萬2730元。 三、子女教育助學金：每學期給予數額為大學及獨立學院1萬3600元，五專後二年及二專1萬元，五專前三年7700元，高中3800元，高職3200元，國中（小）500元。

函文顯示，經費來源為台鐵局營業基金下支應。實施期間自核定日起（子女教育助學金自108學年第二學期起）實施五年，並於期滿後評估是否續辦。

其他未規定事項，由交通部依該精進措施辦理，並請交通部於今靜措施實施期間進速完成台鐵局營運體制檢討，建立合理待遇和獎金制度。

對此，交通部證實今天核定，已函文台鐵。

台鐵員工表示，雖然與當初所希望的生活津貼不同，但有已經很好了，因為台鐵薪資偏低，一直無法招攬人才，有了台鐵福利精進措施後，薪資落差不會那麼大。