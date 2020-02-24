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不濕擦、不用酒精拖地 高醫大組衛教團破解防疫迷思

聯合報 / 記者蔡容喬／高雄即時報導
高醫大今成立防疫衛教團，為鄰近小學提供防疫諮詢，特別強調正確的「抗菌洗手」法，才能對抗流感、腸病毒及新冠肺炎疫情。記者蔡容喬／攝影
高醫大今成立防疫衛教團，為鄰近小學提供防疫諮詢，特別強調正確的「抗菌洗手」法，才能對抗流感、腸病毒及新冠肺炎疫情。記者蔡容喬／攝影

各校開學前夕，高雄醫學大學今成立跨領域防疫衛教團，邀鄰近小學代表共聚一堂，由專家傳授開學防疫攻略，李長榮化工也到場捐出電子級異丙醇，稀釋至75%的濃度後，捐贈給社區和鄰近學校作為環境清潔液。高醫大教授提醒民眾，噴灑消毒液在桌椅上後別再用濕抹布擦拭，並為學童設計123消毒口訣，做到防疫無死角。

高雄醫學大學護理學系副教授周碧玲表示，民眾噴灑消毒液在桌椅上後，別再用濕抹布擦拭，以免消毒不成，反滋生更多細菌，同時，衛教團也為學童設計了123消毒口訣（隨身攜帶1瓶，同一個位置連續噴2次，噴灑後靜置30秒揮發），洗手時更要連指縫、指甲都洗乾淨，最後把手擦乾，才是有效的「抗菌洗手」。

高醫大應用化學系主任許智能說，衛教團為民眾釐清防疫迷思，像許多人分不清酒精、異丙醇、次氯酸等消毒液的差別，他建議，酒精可用於門把、桌面等小面積消毒，但用來拖地就不適合，因為酒精主要成分就是乙醇，「拖完地人可能就醉了，也有起火的危險」。至於次氯酸因不穩定，如加水稀釋最好能「現做現用」，以免消毒效果打折。

高醫大校長鐘育志表示，該校是教育部指定的大專校院防範嚴重特殊傳染性肺炎區域中心學校，除了提供防疫諮詢服務，也很參與守護兒童健康，將持續深入社區傳遞防疫知識，該校更成立COVID-19研究團隊，展開各面向跨域研究。李長榮集團總裁李謀偉也邀更多化工同業加入，用化學專業與社會大眾一起對抗嚴重特殊傳染性肺炎。

高醫 酒精 長榮

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