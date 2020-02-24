防疫部署 花蓮慈濟設2間全台第一院外負壓採檢室

防疫更謹慎，花蓮慈濟醫院採「一條龍」式的問診採檢流程與動線，除設置「藥來速」免入院服務，今天新設2間全台第一的院外負壓採檢室，降低醫院內交叉感染的機率。

花蓮慈濟醫院副院長吳彬安表示，防疫期間每家醫院都是重要的堡壘，從醫院落實感染控制，首先能控制可能造成的疫情發展，更能保護好每位珍貴的醫院同仁。

花蓮慈院防疫問診採檢流程從進入醫院之前就開始進行，除了提醒民眾要配戴口罩，並提供酒精乾洗手液洗手之外，當民眾要進入醫院時，紅外線熱影像會偵測每個人的體表溫度。

當有發燒跡象時，就會引導民眾沿著院外步道走至發燒篩檢站，設有獨立的X光篩檢車進行檢查，確認有無肺炎等相關症狀，之後就會進入新設置的院外負壓採檢室。

花蓮慈院急診部主任陳坤詮表示，醫護人員透過負壓採檢室，不需要直接接觸到看診民眾，就可以完成包含抽血在內等許多檢體的採集工作，不光是能從單純的物理性隔絕防疫，負壓的設置加上HEPA高效濾網的配合使用，可以快速有效的降低病毒可能的擴散。

「醫護人員也是人，還是醫院珍貴的同仁！」吳彬安說，防疫是全民責任，同時也是醫護人員使命，醫院就是大家最重要的後盾。所以，除了確保重要的防疫物資能跟上腳步，也希望能夠透過有效感染控制方式，能同時守護同仁及所有民眾的生命健康。