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二二八連假 北宜、北花國道客運業者祭優惠

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
因應二二八連假大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運與台北客運的北宜、北花國道路線，從2月27日周四到3月1日周日，祭出全票82到85折不等的優惠。圖／客運業者提供
因應二二八連假大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運與台北客運的北宜、北花國道路線，從2月27日周四到3月1日周日，祭出全票82到85折不等的優惠。圖／客運業者提供

本周末就是二二八連假，因應大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運與台北客運的北宜、北花國道路線，從2月27日周四到3月1日周日，祭出全票82到85折不等的優惠，業者也建議民眾多利用電子票證搭乘與轉乘，優惠更多。

配合交通部春節連假疏運政策，2月27日0時起到3月1日24時止，首都、台北客運北宜國道客運「市府轉運站－宜蘭、羅東」全票從131元優惠降價為110元；「市府轉運站－四城」全票118元則降為100元；「市府轉運站－礁溪」全票原價96元則變80元。

北花國道客運部分，「板橋－花蓮」全票原價352元降為295元；「南港－花蓮」全票原價320元降為270元。

首都客運表示，為加快疏運往返北宜兩地旅客，「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北」的全程車路線將在2月28日到3月1日連假期間暫停行駛，改大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車取代，往返合計約800到900班次，尖峰班距2到5分鐘不等，民眾12分鐘內就能搭上車。

為方便民眾前往宜蘭景點，客運業者也增闢「市府轉運站－羅東轉運站－傳藝中心」國道客運臨時路線，從2月28日到3月1日，早上9點於市府轉運站發車，可一車直達傳藝中心，再搭配宜蘭地區假日景點接駁公車，就能玩遍宜蘭各景點；民眾可依行程規畫前往礁溪、宜蘭、羅東等轉運站再搭乘國道客運返回台北。

另外，搭乘首都客運1580或台北客運1071北花國道客運路線，3月1日起憑購票證明可享格上租車租車平日65折、假日7折優惠；兩客運業者也因應新冠肺炎疫情，要求駕駛員出車前量測體溫，進行健康管理，並在開班、出車及收班空檔以漂白水擦拭車門扶手、座椅扶手、洗手間、下車鈴、安全帶扣環、座椅調整鈕等乘客接觸設備，預防病毒傳染，讓民眾安心搭乘大眾運輸工具。

因應二二八連假大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運與台北客運的北宜、北花國道路線，從2月27日周四到3月1日周日，祭出全票82到85折不等的優惠。圖／客運業者提供
因應二二八連假大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運與台北客運的北宜、北花國道路線，從2月27日周四到3月1日周日，祭出全票82到85折不等的優惠。圖／客運業者提供
因應二二八連假大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運與台北客運的北宜、北花國道路線，從2月27日周四到3月1日周日，祭出全票82到85折不等的優惠。圖／客運業者提供
因應二二八連假大台北與宜蘭間返鄉、出遊人車潮，首都客運與台北客運的北宜、北花國道路線，從2月27日周四到3月1日周日，祭出全票82到85折不等的優惠。圖／客運業者提供

國道客運 羅東 連假

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