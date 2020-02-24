AI助攻醫學研發 發現最強抗生素

AI也可扮演提升人類健康的角色！美國麻省理工學院科學家日前利用AI，便在極短時間內便找出有效殺菌的分子，未來將用來治療強迫症疾病。專家指出，這次研究結果是對付抗藥性問題上的一大突破。

AI找最強抗生素

據《BBC》報導，科學家是利用演算法在幾天內分析超過1億種化學成分，結果發現halicin的新成分，將可殺死35種致命細菌。研究人員巴茲萊指出，「就抗生素發現上，這是全球首創。」

科學家是訓練AI去分析2,500種藥物與其他化合物結構，希望發現含有最能抗菌並殺死大腸桿菌的化合物，接著再挑選出近100種可能成分並進行物理測試，結果halicin雀屏中選。對此，研究人員科林斯指出，「我認為這是目前發現最強效的抗生素之一。」研究人員也指出，利用AI加速藥物發現速度，將可幫助降低未來發展抗生素的成本。

抗生素若未適當服用，存活在身體內的有害細菌將可發展抗藥性，讓藥物無用武之地。對此，世界衛生組織（WHO）也將該現象稱為威脅全球健康安全與發展其中之一。

訓練AI辨識藥物

據《雅虎》報導，halicin是透過破壞細菌用來維持產生儲能分子所需的電化學梯度能力來達到消滅細菌目的，該結果對細菌而言不容易承受。科學家這次開發的神經網路系統，可自動學習分子的表徵並彙整成連續向量，以便預測其行為。

科學家訓練AI去辨識包含1,700種藥物與800種天然產品共2,500種分子後並讓AI分析6,000種化合物資料庫後，結果發現halicin最為有效。科學家也成功利用該藥物殺死老鼠體內的鮑氏不動桿菌，不過，目前尚未使用在人體上，因此，距離發展處方藥仍有一段時間。

目前在醫療是使用AI雖在初步階段，但已傳出不少重要突破。例如稍早研究也指出，AI從乳房攝影術判讀乳癌的準確度比醫師還高。

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