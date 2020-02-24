醫界聯盟：遠距醫療有利疫情期間取藥免到院

台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉今天表示，新冠肺炎疫情期間討論遠距醫療照護更具意義，像是慢性病人抵抗力較差，加上其他機制配合，就可以不用去醫院看診就能取得用藥。

台灣醫界聯盟基金會召開「數位醫療商業模式座談會（系列二）：遠距醫療」，討論「遠距醫療照護於新冠狀病毒防疫應用」「遠距醫療照護於高齡化照護應用」及「遠距醫療照護的商業模式探討」。

林世嘉說，這場座談會由衛福部委託舉辦。她指出，以心血管慢性疾病患者來說，就能跟病人在術後、出院後維持聯繫，處方箋的取藥，可透過物聯網整合運用給藥。

她舉例，國外已有廠商運用聲控、軟體，加上人工智慧進行初級問診，台灣則可採用醫師問診。

她並說，在新冠肺炎疫情當下討論遠距醫療照護更具意義，依賴醫療系統的慢性患者本身也可能抵抗力比較不好，如果又需要處方箋用藥，假設有通過相關規範的修改、保險給付配合等機制整合，遠距視訊、問診就可以讓患者在疫情發生期間不用到醫院就能取藥。

林世嘉還說，未來若能再搭配穿戴式裝置，有效清楚掌握患者的心跳、血氧、心房顫動等資訊，整體整合後會更有效用；綜觀遠距醫療照護的推動，要考慮經濟效益、就醫可近性、病人隱私權、民眾就醫習慣等，若能克服以上總總，衛福部主管的相關法規也進行整合，將能造福更多病人，產業也能轉型、提升。

另外，林世嘉告訴中央社記者，在美國的印太策略之下，有個GTF台美合作協定，日本也加入，會有各式各樣的交流；以美國針對鑽石公主號撤僑為例，就有使用類似貨櫃的概念，將之放到飛機艙裡作隔離病房的作法，未來一定會在工作坊裏分享。

台灣大學公共衛生學院健康政策與管理研究所副教授呂銘洋並說，其實在中國大陸的台灣人是需要台灣的醫生告知自己沒生病才安心，遠距醫療照護有利於緩解台商包機回台的急迫性。