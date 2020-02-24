大甲媽遶境如期舉辦 民俗專家：別卸責給「神明保佑」

新冠肺炎疫情延燒，大甲媽祖遶境仍在3月如期舉行，去年南下與回鑾分別彰化動用1千2百多名與1千7百多名警力，有基層員警擔心今年出勤恐有群聚感染疑慮，警察與警眷「挫勒等」，台中教育大學台灣語文學系專任副教授林茂賢說，大型民俗活動是否如期舉行，不能仰賴「神明會保佑」將責任推卸給神明，應聽公衛專家的建議辦理。

大甲媽祖、白沙屯媽祖遶境往年行經彰化，隨香客眾多，今年雙方遶境時間部分重疊，警方如臨大敵，大甲媽隊伍過去行經彰化因陣頭抬轎糾紛發生過零星衝突，彰化警方為讓遶境順利，往往派出大批警力戒護，除了彰化8個分局區都動員，去年甚至加派保四員警支援。

但基層員警指出，香客來自各地，沿途信眾提供餐食，接觸頻繁，許多宮廟、公家私人單位夜間提供場地讓香客休息，在室內群聚空間也有風險，主辦單位若能鼓勵信眾未必需要到場，甚至縮小規模，應有助減輕人力布署，也有檢察官認為，警察過去就被當免費的保全，疫情當前，主辦單位應該自己聘人並保險，不該讓第一線員警被動陷入危機。

彰化縣警局保安科張陳朝清說，大甲媽祖遶境人力目前布署狀況未決定，還要再看疫情狀況安排。但警方初步評估，受疫情影響，隨香客、陣頭應會減少，希望主辦單位能針對防疫措施多做說明。

元宵節之後台灣民間陸續舉辦大型民俗宗教活動，「辦」與「不辦」陷入交鋒，對此林茂賢說，不應憑「自己感覺」，認為宗教活動群聚一定會造成疫情傳染，主張取消民俗活動，但也不能仰賴「神明保佑」將責任推卸給神明，當然也不宜用擲筊方式決定，若公共衞生、疫情專家認為有群聚感染的風險，那就應該暫停今年的活動，神明慈悲，可以體諒信徒的無奈。