不必立刻出門 北榮提供居家隔離檢疫者視訊醫療

因應新冠肺炎疫情，確診個案親密接觸者及從中港澳返台的民眾皆需接受居家隔離或居家檢疫14天，不可出門。為滿足隔離檢疫民眾的就醫需求，台北榮總也自即日起擔綱台北市政府衛生局的指定醫療機構，提供必須居家隔離或檢疫民眾通訊醫療服務。

台北榮總企劃部主任李偉強表示，台北市衛生局規劃防疫專線（2375-3782）並指定北榮為其中一家指定配合醫院。若是正在接受居家隔離或居家檢疫的民眾，有「無發燒或呼吸道症狀」或「慢性病患者」的就醫需求，可先撥打專線電話，並由衛生局評估後轉介至北榮，將有專責人員與病人或家屬聯絡。

當醫師判斷病情適合通訊診療，將有專人協助預約掛號並指導自手機下載相關應用程式，並以簡訊發送通知給看診醫師和病人診療日期以及一次性視訊連結的網址，透過視訊平台看診，以兼顧病患隱私。李偉強說，但若是有開藥需求，因現行無法寄送藥品，因此必須請病人指定家屬或代理人，在視訊診療當日攜帶病人的健保卡至診間插卡開藥。

另外，若是原先就在北榮就診慢性病患正進行隔離檢疫，當最後一次領的藥物已將用盡，也可先以網路、電話預約掛號，並請家屬或代理人攜帶病人健保卡到門診，完成簽立「代領藥切結書」，由醫師開給方劑後即可領藥。

除了慢性病就醫需求，若居家隔離或檢疫期間發生危及生命需立即就醫，則請直接撥打119，並告知緊急救護人員相關接觸史；若出現發燒或呼吸道症狀，則務必先行撥打衛生局防疫專線，由衛生局安排救護車護送病人至指定醫院。目前全台須居家隔離共超過1300人，其中逾280人管理中、須居家檢疫者共超過2萬9000人，逾2萬人管理中。