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醫護擬禁出國 醫院新南向也受影響

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
新光醫院行政副院長洪子仁（左三）表示，院方原訂3月初赴緬甸的國際醫療團將延後。圖為日前新光醫出版「新光醫院扎根帛琉醫療的故事」一書。記者簡浩正／攝影
新光醫院行政副院長洪子仁（左三）表示，院方原訂3月初赴緬甸的國際醫療團將延後。圖為日前新光醫出版「新光醫院扎根帛琉醫療的故事」一書。記者簡浩正／攝影

新冠肺炎（COVID-19）全球疫情持續上升中，為了儲備醫療量能，中央流行疫情指揮中心昨突然在記者會上宣布，除非經過報備者，擬將限制所有醫事人員出國；醫事司長石崇良今受訪也表示，周二也將找來各醫院討論此事並擬指引，不會馬上實施。

不過此舉讓部分醫護人員有意見，希望被尊重告知並提出相關補償配套外，我國近年醫衛產業積極揮軍新南向，外界對政府近期醫療新南向政策是否受影響提出疑問。有醫院表示，受新冠肺炎疫情影響，相關疫區的醫療已往後延；但也有醫院表示不受影響，如台北榮總每年前往越南為當地患者換肝，考量有急迫性，醫療國際交流持續。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，今年是醫院參與新南向第二年，目前新光國際醫療所負責國家為帛琉和緬甸，因緬甸已經有確診個案，故原訂3月初，有8名醫護將前往緬甸進行為期8天的考察與義診活動，但隨國內疫情嚴峻，加上緬甸有疑似個案，希望把醫療量能留在台灣，因此預計延後到10月再進行。

而在帛琉部分，洪子仁說，因是下半年才會前往，且帛琉目前無個案，暫不受影響。

林口長庚副院長暨發言人黃璟隆表示，因新冠肺炎疫情升溫，長庚早在1月底就已召開院內會議討論，並於告知所有長庚醫院體系院內同仁，自2月起至4月底期間建議暫緩避免出國。而在新南向部分，長庚負責國家為馬來西亞，因此政策為非緊急醫療，故同樣先延後進行，讓醫事人員減少出國，避免感染的不確定因素增加。

台北榮總企劃部主任李偉強表示，北榮新南向計畫，每年與越南進行雙方醫學交流，北榮都會有醫護人員到當地20多家醫院簽訂MOU與執行手術教學，更重要的是，10年來都有為當地需要換肝的病患執行換肝手術。李偉強說，因為等肝不容易，考量執行具急迫性，除非衛福部宣布暫緩，目前新南向醫療團計畫將如期舉行。

新冠肺炎 疫情

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