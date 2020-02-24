遠航欠薪問題未解 北市勞動局三度重罰150萬

遠東航空去年12月13日宣布停飛後，因12月份、今年1月份，連續欠薪近億萬元，影響1千多名勞工權益，遭北市府勞動局認為情節重大，連兩度重罰150萬元，並限期本月21日前付清。不過勞動局今表示，遠航於期限日(2月21日)前仍未給付，再度重罰遠航150萬元。

勞動局表示，遠航上月底遭交通部正式宣布廢止民用航空運輸營運許可證，致遠航公司飛航部份無法營運，但遠航公司迄今未辦理歇業，亦未資遣員工，持續欠薪。

針對遠航公司惡意欠薪，勞動局陳信瑜上任後，曾前往遠航公司親自擔任窗口傾聽遠航員工訴求，員工也陸續向勞動局提起勞資爭議調解，參與調解的員工包含他縣市員工多達900餘人，目前已安排3月9日召開調解會議。

陳信瑜表示，若調解未果，遠航公司又未全面停止營業，員工將難以向勞工保險局申請工資墊償，屆時員工僅能向遠航公司提起訴訟，勞動局將主動協助提供訴訟補助，爭取勞工權益。

陳信瑜強調，遠航惡意積欠薪資，如財務困難應聲請重整，或是直接申請解散；另也呼籲中央相關部會應針對問題源頭有所作為，例如追查負責人資金流向，而非僅依賴地方政府協助勞資對話、提供訴訟補助及持續進行裁罰，建議中央應積極整合相關權責機關專案處理，以保障勞工權益。