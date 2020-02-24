大蒜水治新冠？ 食藥署：勿信偏方別轉傳

新冠肺炎疫情延燒，各國都陸續傳出病例，因此許多民眾也分享各種「防疫小撇步」，網路便傳出「一碗煮沸的濃大蒜水就能喝好可以治武漢肺炎」。對此食藥署提醒民眾，大蒜並無治療疾病的效果，不要隨便輕易相信，也避免再轉傳親朋好友。

食藥署在闢謠專區指出，大蒜仍屬食品並無治療疾病的效果，且目前醫學研究針對新型冠狀病毒之特性仍未完全瞭解，在沒有確切的科學實質證據論述基礎下，對於「多喝大蒜水，可以治療新型冠狀病毒」的傳聞，應該抱持小心謹慎的態度，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

從中醫的觀點，大蒜屬辛溫的食物，有健胃整腸、溫中焦的效果。馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩說，或許是因為大蒜確實具殺菌解毒的功效，因此有「大蒜水抗疫」的傳聞。但大蒜在中醫裡主要是作為「配伍」的食物，用於食物的烹調，讓寒涼的食材熱性偏溫，以增加人體免疫，而非單喝大蒜水。

由於大蒜裡有蒜辣素，體質陰虛、常熬夜的人若是天天喝大蒜水，可能反而容易上火，造成嘴破、便秘等症狀。瞿瑞瑩也解釋，許多人會「迷信」某一種偏方可提升免疫力，但在中醫的診療中，提升免疫力的核心是「陰陽平衡」，因此不會只用一味藥，而是依據體質調整藥方。

食藥署也提醒，均衡飲食、適度規律運動及保持正常作息才是提升免疫力的不二法則；若有發燒、咳嗽及流鼻涕等呼吸道症狀等身體不適情形，應依循正規醫療管道醫治，並遵醫囑治療。