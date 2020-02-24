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電動遊園車1日遊阿里山 無汙染賞花趣

聯合報 / 記者陳玫伶/嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動。圖／嘉義林管處提供

嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，3月1日至4月30日推出電動遊園車「一日乘車券」民眾可以全票400元、半票200元購買一日券，憑當日發票就可於當日遊園車營業時間內無限次搭乘，還隨機贈送「文創紀念商品」1份，歡迎遊客一起「無汙染遊園」。

林務局嘉義縣林區管理處表示，電動遊園車是全台國家森林遊樂區內唯一經安全審驗通過、合法、低碳排放的電動中巴，許多民眾受限於行程、體力或時間，無法全程步行遊園，電動遊園車行車零事故率，並配合區內人車分道系統，對步行遊客來說是一大福音。

嘉義林管處表示，遊園車路線臨近區內多處重要景點，如文學氣質滿盈的沼平區域、達人推薦必遊的水山秘境、朝聖神(巨)木群起點的香林區域等，且阿里山電動遊園車員工雇用47%嘉義縣阿里山鄉在地居民，促進當地民眾就業需求。

面對新冠肺炎疫情，嘉義林管處表示，遊園車參照公路總局提供大眾運輸業者等級進行防疫措施，遊園車售票處備有消毒液，服務人員全程配戴口罩，發車前司機員及售票人員量體溫、血壓及酒測並詳實紀錄，售票處也配有額/耳溫槍備用，外加每日收車後全車消毒，防疫確實。

嘉義林管處長張岱提醒上山賞花的遊客，留意花季假日台18線公路總局實施交通管制，可選擇非假日或非尖峰時段入園，以優雅的心情欣賞花華之美，另山區氣候多變化，建議備妥保暖衣物及雨具，園區即時花況及花季活動可關注「阿里山國家森林遊樂區」臉書粉專查詢。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動，並隨機贈送「文創紀念商品」1份。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動，並隨機贈送「文創紀念商品」1份。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂園區日前為配合阿里山花季，推出電動遊園車「一日乘車券」活動。圖／嘉義林管處提供

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