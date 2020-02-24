疫情受惠國際身價飆漲 產季未到蒜頭已掀搶貨潮

受到新冠肺炎疫情衝擊，有助於提升免疫力、殺菌的大蒜身價意外水漲船高，相關的黑蒜頭產品更在各大通路銷售一空，加上大蒜產量占全球8成的中國因疫情影響產量，國際蒜價飆漲，國內主要蒜頭產地雲林縣還沒進入採收期，已傳出盤商搶貨，雲林縣長張麗善今天為蒜頭產品行銷，她表示，除了生鮮的蒜頭，相關蒜頭產品提供消費者更多元的選擇。

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，生產蒜頭系列產品的農產、生技公司、農會反而受惠，儘管國內蒜頭尚未進入產季，但經加工的黑蒜頭、蒜頭精等產品大幅熱銷，雲林縣政府今天邀請雲林縣農會、莿桐鄉農會、台灣雲林農產物流、口湖漁類生產合作社及詠統生物科技等單位展示蒜頭飯、蒜頭精、黑蒜頭、黑蒜精、黑蒜養生烏骨雞湯等各項蒜頭產品。

莿桐鄉農會總幹事張鈺萱表示，新鮮蒜頭不易保存，但加工成黑蒜頭後，營養價值提升，也能延長保存期限，農會三年前開始販售黑蒜頭，近日受惠疫情，訂單大幅增加，不少上市櫃公司的大老闆、董娘也都是顧客之一。

詠統生物科技總經理張雅萍表示，公司生產的黑蒜頭在各大通路鋪貨熱銷，目前存貨幾乎售罄，甚至因交不出貨被超市罰錢。

張鈺萱表示，蒜頭身價飆漲除了因疫情影響，可提升免疫力的功能受到關注，主要是中國大蒜產量占全球8成，但疫情影響復工、交通，加上中國內需增加，各國擔心中國無法順利出口，國際蒜價已飆漲6成，雲林蒜頭占國內9成，今年面積卻從4300多公頃減少至3800公頃，加上產量減少，已造成國內搶蒜潮。

雲林縣政府農業處表示，國內蒜頭今年在台南開盤價每台斤濕蒜30元，創下歷年新高，因今年偏高溫，不利蒜頭生長，雲林產地估計減產三成，因國際蒜價飆漲，盤商多鎖定國內大蒜搶購，聽聞已有盤商捧著現金到產地收購。