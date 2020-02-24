全民防疫有成 1、2月流感重症數也逆勢大降八成

根據衛生福利部疾病管制署「傳染病資料查詢系統」，今年1月到2月之全國流感併發重症本土病例及境外移入病例數資料，是近五年首次出現降幅，且降幅高達八成，反觀另外四年同期，病例數都是持平甚至微升。專家認為，這應該是為了防範新冠肺炎，邊境流動人員減少、全民落實個人防護的附加效益。

疾管署資料顯示，2016年由於霸王寒流來襲，一、二月病例數由240暴增為1047人，2017年因前一年爆發大流行，較多民眾體內仍有抗體，故一、二月病例數極少，僅48人、52人。

2018年後趨於常態，一、二月病例數多持平或緩升，2018年一、二月分別為217人、246人，2019年一、二月分別為254人、256人。不過今年卻出現了明顯的反常，一、二月病例數分別為363人、61人，降幅高達83%。

病毒專家何美鄉在兩周前曾預言，從流感病例數變化，可間接了解民眾的個人防護有沒有起作用。因為除了未經證實的空氣傳染理論，流感和新冠肺炎的預防方式，其實是完全一樣的。他預估，如果未來兩周內，流感病例能大幅下降，代表目前各級單位所宣導的、民眾落實的防疫作為，都是很有效的。

距離何美鄉的預言，剛好滿兩周了。上述統計資料特指流感併發重症，對疫情也有一定的指標性。中國醫藥大學附設兒童醫院感染科主任黃高彬表示，2003年因為SARS，促使全民戴口罩，當時也發現感冒個案幾乎不見了，今年流感也出現一樣的情況。一月底二月初以來，戴口罩的人明顯變多，合理推測這波流感疫情的變化，與邊境人員的管制、全民勤洗手戴口罩，有很大的關係。

但黃高彬觀察，流感疫情數據的下降，與民眾的就醫行為的改變也有關。民眾被疫情嚇到，就醫的動機變得比較躊躇，除非病況嚴重，否則不會輕言去醫院就醫，可能自行購買成藥解決，大醫院門診量都減少一成以上，也是可能原因之一。不過黃高彬認為，很難斷言這現象的好壞，建議透過大數據去了解相關的醫療品質，才知道這是否算是回歸正常分級醫療。