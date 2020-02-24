愛吃燒烤傷肺？ 一熟女咳嗽不癒檢出肺腺癌

新冠肺炎傳染力強，造成人心不安，高雄一名30多歲婦女出現發燒、咳嗽和胸痛症狀到醫院求診，擔心罹患肺炎，結果做了電腦斷層發現右胸有多處結節，已是肺腺癌4期。醫師發現，這名婦人相當愛吃燒烤，一周至少3次，由於燒烤過程，油煙汙染容易產生致癌物，提醒民眾不可輕忽。

收治婦人的義大癌治療醫院副院長黃明賢表示，這名婦女就醫時，初診以為是肺炎，經過抗生素治療兩個禮拜仍然咳嗽，轉到呼吸胸腔內科照電腦斷層後，發現她右肺部及肺膜上有許多大小結節，病理切片確認是肺腺癌第4期。她經基因檢測因有基因突變情況，可使用健保給付的標靶藥物，所幸經過治療，癌細胞組織明顯減少。

黃明賢說，這名婦女是上班族，因工作關係不常下廚，家族也沒有肺腺癌病史，但她丈夫表示，病患愛吃燒烤，一周至少3次，懷疑可能與愛吃燒烤有關。

黃表示，事實上吃燒烤過程，油煙的污染讓環境容易產生致癌物，如果是在密閉空間用餐，更容易吸入油煙對肺部造成傷害，燒焦的食物也可能產生致癌物，但婦人究竟是因為用餐環境還是食物釀禍，需再釐清。