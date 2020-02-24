三重客運暨新竹客運國道路線 228連假享優惠

今年2月28日至3月1日的三天228連假將至，三重客運暨新竹客運配合交通部公路總局推出全票票價優惠，票價可享約八五折優惠（2月27日0時起至3月1日24時止），台北－新竹全票原價130元，連假優惠票110元。

三重客運表示，民眾可至台北轉運站1樓9號售票櫃台購買優惠票，亦可使用電子票證（包括悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）於上客月台直接刷卡即可，另外貼心提醒，回數票於優惠期間不退還差額，建議恢復原價後再使用。

三重客運暨新竹客運於2月28至3月1日共計三天，與「台北市雙層觀光巴士」合作推出，憑搭乘9003路線「票根」購買雙層觀光巴士搭乘票券即享有八折優惠。使用電子票證之民眾，如欲轉乘雙層觀光巴士亦可向臺北轉運站2樓上客月台服務人員索取購票證明，亦享有八折優惠。

除票價優惠外，使用電子票證刷卡搭乘所有國道路線轉乘雙北市區公車，再享有十小時內一段票（或基本里程）免費。

228連假返鄉搭客運，省錢又平順，相關班次皆於各場站公告，歡迎民眾至台北轉運站售票櫃台查詢班次資訊，或下載公路總局iBus app，隨時掌握路線資訊，返鄉出遊更Easy。