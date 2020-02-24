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割包皮新技術包皮槍 5分鐘完成

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
童醫院醫師翁瑋駿，說明包皮槍執行方式。圖／童醫院提供
童醫院醫師翁瑋駿，說明包皮槍執行方式。圖／童醫院提供

割包皮手術也可用微創方式進行，27歲男性病患，多年來因包皮疼痛，困擾不已，經醫師檢查後才發現是包皮環狹窄，龜頭勃起後撐開包皮加上房事的摩擦，造成包皮裂傷，反反覆覆的慢性發炎，更加重包皮開口纖維化狹窄，致龜頭從此不見天日，病患怕痛，在童醫院醫師建議下接受新式包皮槍手術，手術過程約5分鐘完成，術後傷口復原快速且不用拆線。

童綜合醫院泌尿科醫師翁瑋駿表示，傳統割包皮手術需花費30分鐘以上時間，病患最怕的是刀口疼痛以及術後傷口難以照護。因為包皮是環狀切除，容易出血，且傷口需要一針一針的縫合，至少都超過12針以上，手術耗時也容易疼痛，縫合處常常難以非常平整，術後需多次換藥。

現在使用微創包皮槍環切術，吻合器套入包皮後可同步進行切割與吻合，手術時間縮短至5分鐘左右，出血很少且僅剩輕微疼痛，縫合處採用如釘書機方式快速地一次性完成，因此非常平整，縫合釘約10天後會自動脫落，無須返院拆線，照護方便。每一位病患都是使用全新的「包皮槍」，用完即丟，大幅減少感染的風險。

翁瑋駿提醒這方法也有限制，如包皮與龜頭無法分開者，或者部分罕見嚴重包皮炎，保護罩無法把包皮套住，也不宜進行「包皮槍手術」，患者若有凝血功能問題，手術前需要醫師特別評估。

翁瑋駿說，男性包皮該不該割，在成人有以下三個狀況，醫師會建議割包皮：1.完全推不開，龜頭無法露出，無法清潔，包皮易藏汙納垢。2.部分露出，勃起時龜頭會卡住，造成嵌頓性包莖時，需緊急處理。3.反覆感染發炎者，包皮易變厚及纖維化，包皮容易龜裂，會增加另一伴感染的風險；是否手術應由專業醫師判定，有任何異常或不適都應儘早就醫。

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