14萬尾走私鰻苗 漁業署放流增裕鰻魚資源

財政部關務署台北去年12月25日查獲民眾空運走私鰻苗，交給農委會作後續公共利益使用，農委會漁業署將其中14萬尾鰻苗放流至縣（市）政府公告禁止捕撈鰻魚河段，增裕鰻魚資源。

漁業署表示，漁民俗稱日本鰻苗為「白金」，是我國冬春季沿近海漁業重要的漁獲。由於目前鰻魚養殖所需鰻苗尚無法以人工繁殖方式提供，仍需仰賴野生捕撈。

漁業署表示，財政部關務署台北關去年12月25日查獲民眾私運鰻苗，經水產試驗所照料後，扣除傷亡及部分供學術研究使用外，其餘全數放流。漁業署洽詢學者專家建議，在今年1月底分批將鰻苗放流至縣（市）政府公告禁止捕撈鰻魚河段，以增加鰻魚天然資源量。

漁業署民國96年10月公告，每年11月至翌年3月底，禁止鰻線、鰻苗及幼鰻出口，並協調財政部依「海關緝私條例」，對所查獲沒入的鰻苗不得由受處分人購回，同時各單位就可能走私出口樣態及相關情資進行研析，提供鰻苗管制出口期間嚴密查緝相關管道，佈線查察以防止鰻苗走私出口，以利鰻魚養殖產業利用。