防新冠肺炎 醫師：勿戴隱形眼鏡，眼鏡早晚消毒

明天就要開學，學校都嚴陣以待防範新冠肺炎（武漢肺炎），中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山提醒家長和學生，除了戴口罩和勤洗手，保護眼睛避免感染病毒一樣重要，建議不要戴隱形眼鏡，配戴眼鏡可作為護目鏡概念，有保護作用，另外眼鏡每天要清潔2次，多一層保護。

陳瑩山解釋，粘膜可以保護器官，其中眼睛結膜是唯一裸露在外的粘膜，眼睛一打開保護力就消失，因此保護眼睛很重要。他建議民眾不要戴隱形眼鏡和角膜放大片，雖然隱形眼鏡可能每天清洗，但是外面的髒空氣例如PM2.5或病毒可能會沾在隱形眼鏡鏡片上，延長病菌在眼睛附著的時間，造成眼睛感染、發炎，會比較容易感染上結膜炎。

陳瑩山最近發現，不少小朋友沒有發燒或上呼吸道症狀，但眼睛紅，家長憂心是否罹患新冠肺炎，更分不清楚過敏性結膜炎或細菌造成的結膜炎。他說，開學後，小孩子過敏性結膜炎很常見，主要是容易癢、紅腫，且結膜出血，眼屎滿眼。若是病毒性的結膜炎，例如新冠肺炎屬於病毒的結膜炎，眼睛會大面積的紅腫、充血很嚴重。

他提醒，若發現有過敏性結膜炎可做四步驟：1 不要再揉眼睛。2 乾淨毛巾用塑膠袋捲起來冰敷眼睛幾分鐘。3 之前給醫師看過的眼藥水若放冰箱，期限不超過2個月可先點眼睛紓緩。4.馬上帶來看醫師專業看診。

陳瑩山建議，小朋友勤洗手切記不要用手揉眼睛，避免讓眼睛有「空窗期」 成為病毒來源。如果有帶眼鏡的小朋友，更要每天早晚用酒精擦拭消毒，也可以再戴上淺色的太陽眼鏡多一層保護。