網紅衝代購被隔離「吐舌自拍報平安」 醫師轟：醫事人員的犧牲被糟蹋

中央流行疫情指揮中心宣佈，醫事人員即日起不可出國，除非審核通過才可放行。不過近日有韓國代購賣家，不顧疫情出國代購，回國後身體不適入住負壓病房，還發文、吐舌拍照報平安，惹火醫師邱豑慶，他表示，為了國內的醫療能量，醫事人員犧牲自由、配合調配，穿著隔離衣為病人抽血都已汗流浹背，「難道犧牲是這樣被糟蹋的嗎？」

疫情指揮中心23日宣佈，醫事人員除通報外不准出國，針對台商、代購等人卻沒有限制。一名韓國代購賣家日前不顧疫情出國代購，返國後身體不適，照X光發現有疑似肺炎的症狀，只好搭乘救護車到負壓病房隔離，她表示，「這次韓國連線是用生命付出直播，希望你們買得開心」，並附上吐舌的自拍照報平安。

此貼文對比不得出國的醫事人員，可說是相當諷刺，醫師邱豑慶痛罵，「妳的任性妄為，是我們在負重前行」，並表示「身為醫事人員，我願意服從指揮中心的決定。為了防疫，為了國人的醫療，為了維持國內的醫療能量，我放棄憲法賦予我的自由權。我配合防疫指揮中心的調配，但我的犧牲是給這樣糟蹋的嗎？」

邱豑慶表示，該名代購說是用生命付出幫大家直播，「請問是付出誰的生命？」沒穿過全套兔寶寶裝的，想不想體驗一下？全套不透氣的防護衣套緊緊，再加上隔離衣面罩鞋套。穿著兔寶寶裝，幫病人打針抽血完，汗流到連內褲都會濕掉，更別提冒著被感染的心理壓力。

其他網友則留言「很離譜耶！還敢po上網，怎麼對得起照顧她的醫護人員」、「明知山有虎，偏向虎山行」、「浪費醫療資源」、「讓人很失望」、「犧牲我們沒差，可是要照顧這樣的人，心裡很不舒服」。

另外有韓國代購賣家也現身說法，表示「很多賣家去採購還自認是對客人負責，其實我不認為，因為回來了只會造成別人的麻煩，甚至政府的麻煩，這是非常不負責任的」。

該賣家也說，「其實因為疫情關係，韓國廠商比以往更認真於網路行銷，所以即使無法像現場有非常大量款式可以挑選，透過網路還是可以挑貨，雖然款式有限，但絕對沒有非去不可的必要」。