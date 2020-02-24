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輪班工作失眠高2.18倍 中醫師建議中藥和針灸調理

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導
不少民眾深受失眠困擾。圖／聯合報系資料照片
不少民眾深受失眠困擾。圖／聯合報系資料照片

根據台灣睡眠醫學學會去年研究調查發現，全台固定白班工作人員，慢性失眠盛行率為10.7%，約10位民眾中就有1人受慢性失眠之苦，輪班工作者的慢性失眠盛行率為23.3%，比固定白班者高2.18倍。台南安南醫院中醫師賴建銘今天說，輪班工作者因日夜顛倒、生理時鐘改變，造成失眠問題影響身體健康，除了根據中醫體質調理之外，也可搭配針灸治療來疏通經絡。

隨著現代科技進步與經濟發展，24小時運作甚至全年無休的公司越來越多，如便利商店、科技廠作業員等，輪班工作似乎成為部分上班者的常態，但輪班工作者伴隨而來的失眠問題也日趨漸增。

失眠在中醫屬不寐等範疇，賴建銘表示，意指經常性的睡眠減少或不易入睡，或寐而易醒，醒後不能再度入睡，甚或徹夜不眠。以下為臨床上常見證型以心腎不交型來說，如難以入睡，徹夜不眠，潮熱盜汗，五心煩熱，健忘多夢，頭暈耳鳴，腰膝痠軟，舌紅少苔，脈細數等。處方黃連阿膠湯加減。

賴建銘指出，肝膽鬱熱型為睡臥不寧，多夢易醒，煩躁易怒，胸脅脹滿，口苦目赤，舌紅苔黃，脈弦數等。處方龍膽瀉肝湯加減。心火亢盛型為失眠多夢，胸中煩熱，心悸怔忡，面赤口苦，口舌生瘡，小便短赤疼痛，舌尖紅，脈數有力等。處方導赤散加減。

賴建銘說，痰熱擾心型是睡臥不寧，多夢易醒，心煩不安，胸悶多痰，噁心欲嘔，口苦而黏，舌紅苔黃膩，脈滑數等。處方黃連溫膽湯加減。心陰不足型為不易入睡，心悸而煩，多夢健忘，潮熱盜汗，手足心熱，口燥咽乾，舌紅少津，脈細數等。處方為天王補心丹加減。

失眠

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