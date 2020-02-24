另一種防疫 四天取締17輛白牌車開罰850萬

高中剛畢業的小安，成績向來是數一數二，但學測後無法集中精神，經常覺得有人在談論他，讓他愈來愈煩躁，也害怕出門，還好父親及時發現，在家人建議下就醫，才知是患了思覺失調症。

2020-02-24 01:13