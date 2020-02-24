另一種防疫 四天取締17輛白牌車開罰850萬
中部一白牌車司機感染新冠肺炎，成為我國死亡首例。公路總局各監理所加強取締違規經營計程車（白牌車），自20日至23日止，共取締17輛，總計開罰850萬元。
公路總局表示，2月20日至23日各區監理所在機場、火車站等41個定點強力取締白牌車，共查獲17輛自用車輛違規載客營業，計處罰鍰新台幣850萬元。公路總局呼籲，自用車駕駛人切勿以身觸法，使用自用車違規載客。
公路總局表示，合法的計程車，包括多元計程車等，車牌都是「白底紅字」，民眾可輕易辨識。於防疫期間經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，法人部分最高處罰鍰2500萬元。
公路總局表示，公路法中有訂定檢舉獎勵辦法，檢舉白牌車經裁處確定及完成罰鍰收繳者，將核發檢舉人1萬至30萬元檢舉獎金。
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