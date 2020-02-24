捷運文湖線試辦電聯車改內裝 座位變多了

為紓解台北捷運文湖線尖峰時間搭乘人潮、提升乘客座椅舒適度，北捷公司維修團隊規畫370型電聯車內部空間改裝工程，將一部列車內裝座椅進行改裝後，原本雙人座椅也變成三人座椅，列車總座位數由76個增為84個，即日起上線營運，預計試辦6個月觀察乘客反應，再評估其他同型車是否跟進改裝。

北捷公司表示，這次文湖線列車改裝有兩大重點，首先，對於旅客反映座椅弧度曲線問題加以調整，將部分座椅全面更換為包覆性高、提升腿部支撐性的設計；不但旅客坐的舒適度提升，原本雙人座的座椅亦改裝成三人座椅，列車總座位數則從76個增加為84個。

另外，經維修團隊研究，也試辦移除行李架及行李架對向1組座椅與部份車廂入口立柱，方便輪椅及幼兒推車旅客進出車廂，讓旅客動線也更加順暢；而增加的空間，除可供行李置放外，旅客站立空間也會變得更寬廣。

北捷車輛處大修場場長黃智輝表示，改裝既有列車，最困難的地方在於受限車廂內原有配置，改裝需要配合原有座椅底座位置、兼顧車體結構等因素，工程非常繁瑣，不是單純換個座椅而已；目前於一部列車試辦，就費時30天才改裝完成，即日起試辦營運6個月，將視旅客意見，研議後續改裝計畫。