聽新聞
test
0:00 / 0:00
捷運文湖線試辦電聯車改內裝 座位變多了
為紓解台北捷運文湖線尖峰時間搭乘人潮、提升乘客座椅舒適度，北捷公司維修團隊規畫370型電聯車內部空間改裝工程，將一部列車內裝座椅進行改裝後，原本雙人座椅也變成三人座椅，列車總座位數由76個增為84個，即日起上線營運，預計試辦6個月觀察乘客反應，再評估其他同型車是否跟進改裝。
北捷公司表示，這次文湖線列車改裝有兩大重點，首先，對於旅客反映座椅弧度曲線問題加以調整，將部分座椅全面更換為包覆性高、提升腿部支撐性的設計；不但旅客坐的舒適度提升，原本雙人座的座椅亦改裝成三人座椅，列車總座位數則從76個增加為84個。
另外，經維修團隊研究，也試辦移除行李架及行李架對向1組座椅與部份車廂入口立柱，方便輪椅及幼兒推車旅客進出車廂，讓旅客動線也更加順暢；而增加的空間，除可供行李置放外，旅客站立空間也會變得更寬廣。
北捷車輛處大修場場長黃智輝表示，改裝既有列車，最困難的地方在於受限車廂內原有配置，改裝需要配合原有座椅底座位置、兼顧車體結構等因素，工程非常繁瑣，不是單純換個座椅而已；目前於一部列車試辦，就費時30天才改裝完成，即日起試辦營運6個月，將視旅客意見，研議後續改裝計畫。
文湖線南港展覽館站大廳，即日起也展示改裝前、後的座椅差異，同時開放給民眾試坐體驗，現場預計展出1個月。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言