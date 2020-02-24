228連假好天氣 各地高溫上看30度

本周天氣大致穩定，中央氣象局指出，周三、周四有一波東北季風增強，周四北台灣高溫只約22、23度，中南部影響不大，至於228連假各地將是溫暖的穩定天氣，各地白天高溫上看30度，要留意日夜溫差大。

氣象局預報員李孟軒表示，周三、周四有一波東北季風增強，這兩天迎風面北部、東半部有短暫雨，東南部山區也會有一些零星雨。

李孟軒說，周三開始北部氣溫略降，上半天比較溫暖，高溫仍有26度左右，下半天開始，會感覺溫度變低，感受變涼，周四雲量偏多，也有一些短暫雨，溫度降得比較多，北部高溫約22、23度，中南部25到28度，各地低溫16到18度。

至於一連三天的228連假方面，李孟軒說，這時東北季風減弱，各地天氣穩定，僅東半部、北部山區有些局部降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，氣溫大致上偏高，各地高溫26到29度。

各地天氣，北部16到28度、中部18到29度、南部19到30度、東半部18到26度，都為晴到多雲的天氣，僅東半部要留意短暫雨。

李孟軒提醒，因氣溫回升，金門、馬祖、西半部地區本周會有一些局部霧，會降低能見度，要特別留意。