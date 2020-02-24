放個寒假肥一圈 營養師：開學正是減重好時機

新冠肺炎疫情延燒全球，我國高中以下學校為此延長寒假，轉瞬間明天將開學，不少家長這也才發現，農曆春節後因天冷、為防疫宅在家「多吃少動」竟肥了一圈，連孩子也不例外，衛福部營養師看準開學時機，教民眾「健康吃」聰明減重。

衛福部南投醫院指出，根據國民健康署統計，4成國人年後平均稱加1.7公斤，今年更因後續遭遇寒流天冷、肺炎疫情擴散等因素，家長減少帶孩子外出次數，寒假延長也沒能出去活動，總是宅在家，體重不減反增，減重也成民眾普遍困擾。

而坊間流行許多不同的減重方法，南投醫院營養師毛柔壹則認為，「聰明吃、健康動」仍是最有效且安全的方式，其中，不分家長、小孩，最佳的減重時機就是「開學」，因為學童恢復正常得早起上課，家長多為因應孩子就學也須規律作息。

毛提到，規律作息輔以飲食原則加強，減重將更有成效，以三餐均衡飲食為準則，定時定量、細嚼慢嚥；若非正餐時肚子餓就以蒟蒻、大番茄、低糖果凍等低熱量食物當點心，減少攝取油炸物、炒飯、勾芡羹湯或濃湯等高熱量食物的攝取頻率。

另，以粗糙、未加工澱粉取代精緻穀類，選擇多樣且天然的蔬果，不僅含豐富膳食纖維可延緩胃排空、增加飽足感，還能促進腸道蠕動利於排便；此外，「多喝開水少糖飲」，避免每日攝取過多糖分，改以開水、無糖茶或鮮奶取代含糖飲料。