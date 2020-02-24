快訊

破產的美國童軍團：組織黑歷史的「百年性侵檔案」

南韓又增161例新冠肺炎確診病例、累計763例 已7人死亡

放個寒假肥一圈 營養師：開學正是減重好時機

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
農曆春節後因天冷、為防疫宅在家「多吃少動」竟肥了一圈，連孩子也不例外，衛福部營養師看準開學時機「健康吃」減重最有成效。圖／南投醫院提供
農曆春節後因天冷、為防疫宅在家「多吃少動」竟肥了一圈，連孩子也不例外，衛福部營養師看準開學時機「健康吃」減重最有成效。圖／南投醫院提供

新冠肺炎疫情延燒全球，我國高中以下學校為此延長寒假，轉瞬間明天將開學，不少家長這也才發現，農曆春節後因天冷、為防疫宅在家「多吃少動」竟肥了一圈，連孩子也不例外，衛福部營養師看準開學時機，教民眾「健康吃」聰明減重。

衛福部南投醫院指出，根據國民健康署統計，4成國人年後平均稱加1.7公斤，今年更因後續遭遇寒流天冷、肺炎疫情擴散等因素，家長減少帶孩子外出次數，寒假延長也沒能出去活動，總是宅在家，體重不減反增，減重也成民眾普遍困擾。

而坊間流行許多不同的減重方法，南投醫院營養師毛柔壹則認為，「聰明吃、健康動」仍是最有效且安全的方式，其中，不分家長、小孩，最佳的減重時機就是「開學」，因為學童恢復正常得早起上課，家長多為因應孩子就學也須規律作息。

毛提到，規律作息輔以飲食原則加強，減重將更有成效，以三餐均衡飲食為準則，定時定量、細嚼慢嚥；若非正餐時肚子餓就以蒟蒻、大番茄、低糖果凍等低熱量食物當點心，減少攝取油炸物、炒飯、勾芡羹湯或濃湯等高熱量食物的攝取頻率。

另，以粗糙、未加工澱粉取代精緻穀類，選擇多樣且天然的蔬果，不僅含豐富膳食纖維可延緩胃排空、增加飽足感，還能促進腸道蠕動利於排便；此外，「多喝開水少糖飲」，避免每日攝取過多糖分，改以開水、無糖茶或鮮奶取代含糖飲料。

南投醫院則提醒，控制體重應採取緩慢而持續的步調， 逐漸調整飲食及生活型態，不偏食、不相信來路不明的減重偏方，且養成規律運動，才能有效控制體重，並避免復胖；此外，考量疫情需減少室內密閉空間活動，宜多安排戶外體能運動。

農曆春節後因天冷、為防疫宅在家「多吃少動」竟肥了一圈，連孩子也不例外，衛福部營養師看準開學時機「健康吃」減重最有成效。圖／南投醫院提供
農曆春節後因天冷、為防疫宅在家「多吃少動」竟肥了一圈，連孩子也不例外，衛福部營養師看準開學時機「健康吃」減重最有成效。圖／南投醫院提供

延伸閱讀

學生即將開學 蝦皮購物推「防護三招」

明開學！雙北各設3關卡防疫

桃市因應開學 公共運輸今消毒

開學防疫備戰 花蓮299校消毒完畢

相關新聞

在手術房裡聽著音樂動刀？ 研究者：音樂對手術之利遠大於弊

在手術房裡聽著音樂動刀，並不是新鮮事——英國醫學期刊即曾指出，在手術時演奏樂器的例子，可以上溯至西元前4000年——近期在國際外科期刊（International Journal of Surgery）刊登的一篇報告，則集結多國學者，審視了已有的18個國際相關研究、9篇文獻。

放個寒假肥一圈 營養師：開學正是減重好時機

新冠肺炎疫情延燒全球，我國高中以下學校為此延長寒假，轉瞬間明天將開學，不少家長這也才發現，農曆春節後因天冷、為防疫宅在家...

台灣藝術史研究學會成CAA會員 可望更推廣台灣美術

台灣藝術史研究學會日前獲全美規模最大的藝術研究團體「美國大學藝術學會」（The College Art Associat...

銀髮族防疫 4招免緊張

新冠肺炎疫情持續，國內出現尚待找尋感染源的患者，許多長者因此緊張了起來。衛福部國健署長王英偉提醒，可保持警覺，但不必過度緊張，做到下列四件事，就能提升自身抵抗力，保護自己也保護他人。

學測後有幻覺…高中生患思覺失調

高中剛畢業的小安，成績向來是數一數二，但學測後無法集中精神，經常覺得有人在談論他，讓他愈來愈煩躁，也害怕出門，還好父親及時發現，在家人建議下就醫，才知是患了思覺失調症。

健康你我他／紅棗、龍眼、枸杞 為健康煲湯

新冠肺炎疫情猖獗，新春期間，除了戴口罩勤洗手外，減少出入公共場所和聚餐的機會，就可避免冠狀病毒惹上身，因此我實現了自我防疫的健康計畫。

健康名人堂／從吃的到擦的 應整合毒性風險管理

在一連串食安事件促使各國檢討改進食安作為後，最近的高血壓藥、胃藥、降血糖藥含NDMA等亞硝胺類致癌物下架事件，也讓大家省思全面檢討藥品安全的迫切性。

調節大腦神經 「磁刺激」改善憂鬱

50歲黃先生因高血壓未規則服藥，正值壯年就中風，中風後右側肢體無力，無法獨立行走，因此信心被打垮，意志消沉，復健也進入瓶頸，併發嚴重憂鬱症。由於他對抗血清素藥物反應不佳，醫療團隊利用「顱外磁刺激術」治療，讓黃先生改善憂鬱症狀，進而努力復健。

今明暖到29度 鋒面周三報到

中央氣象局說，周二前僅東半部有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴的天氣。周三再迎東北季風，迎風面雨勢增強，最涼的一天落在周四，北部及東半部白天高溫有明顯降幅。

油價中止連降 汽油漲0.6元

受新冠肺炎恐慌降低、國際石油減產等因素，國際原油價格深跌後反彈，中油和台塑化宣布，今起汽、柴油價格每公升各調漲零點六與零點七元。汽油價格過去一個月連跌四周、上周持平；柴油價格過去連續調降了五周，本周則出現反彈。

優人物／凌宗湧 藉花藝傳遞情感

下著雨的陽明山，香寒料峭，CN Flower的主人凌宗湧換上雨靴，到花園裡剪回一枝櫻，隨意插進花器裡，燒一壼水沖杯萬壽菊薄荷茶，氤氳熱氣冉升。 室雅何須大，幾株花點睛，一方空間，隔絕了外面被惡疾攻擊的世界。這麼美好的環境與心情，一如他的人生、創業與美學，都緣自凌宗湧的「叛逆」：「我不想照著說明書去做事情，都是慢慢發生的。」

續約談不攏 欣葉食藝軒 月底撤出台北101

又有知名餐廳吹熄燈號！位於台北101的欣葉食藝軒，是唯一有高樓景觀的台菜餐廳，向來生意不錯，然而卻突然傳出即將在2月29日熄燈，消息一出令各界譁然。對此，欣葉集團低調向外發聲明表示，因與台北101雙方在續約條件上無共識，所以決定在租約到期後不再續約。

熱門新聞

台北101的欣葉食藝軒只到2月底 棄2億營收關鍵原因曝光

7-ELEVEN今提前開賣台酒75度防疫酒精 快手刀前往門市

影 ／不要懷疑!捐血就送整盒口罩 有人清晨4點多來排隊

一張表告訴你酒精、次氯酸水、漂白水對抗武漢肺炎差異！破解四迷思

醫師發文「新冠肺炎社會觀察」 這一點超多網友有共鳴

沖繩、大阪機票0元入手！AirAsia推72小時限時開賣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。