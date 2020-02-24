顏值高、智商也高的4大星座　情緒化巨蟹也上榜

有發現身旁總有些顏值高、智商也高的朋友嗎？比起有些顏值高、腦袋卻沒東西的人，智商高又有外貌，非常受歡迎，快來看看身旁是否有下列四個星座的朋友．是否都是美貌與智慧兼具呢？

處女座

優雅與美貌兼具的處女座，對於生活水準都有極高的標準，除了有美貌外，魅力擋也擋不住。而說到才華，對於處女座來說，嚴守紀律，相處才會感到自在，也是一個樂於助人的優秀星座。

雙魚座

雙魚座的五官，通常都深邃動人，尤其有雙水汪汪的眼睛，撩人動魄。雙魚座性格更是溫柔婉約，充滿著柔性如水，讓身邊每個人，都被他的溫情攻勢給融化了。

巨蟹座

用溫暖如陽光的笑容，融化別人的心，是巨蟹座最大的武器，雖然有時候巨蟹會有點情緒化，但常常給人親切又溫柔的感覺，是最好的療癒。不去強求任何事情，事事也都會用相對立場，為它人著想，這樣的互動之下，巨蟹座強大魅力，在不知不覺中展露無遺。

金牛座